饒慶鈴擴展鳳梨釋迦國際銷售　一起賺外幣

▲台農發公司董事長陳郁然（右）拜訪台東縣長饒慶鈴。（圖／記者楊均典翻攝）

記者楊均典／台東報導

提升台東鳳梨釋迦品質、擴展國際銷售市場，台農發公司董事長陳郁然一行人29日拜訪台東縣長饒慶鈴，雙方達成合作共識，一起為農民創富，饒慶鈴同意，由該公司與有意願的農民契作，給予技術提高生產品質，以台東品牌開拓更多國家的銷售平台。農業處長許瑞貴表示，在現有的基礎上，將積極整合地方意見，詢問各產銷班的契作意願。

陳郁然董事長長居國外20年打拼台灣農特產品銷售平台，他說，4年前返回台灣，發現台東特有的氣候、地形，創造鳳梨釋迦的獨特性，可說是世界的珍寶，應該賦予更多的元素及精緻包裝，來開展更多的國際市場，尤其是鄰近的日本，更應該克服出口的問題，好好經營。

陳郁然坦言，懷抱初衷想要協助釋迦農民善用土地及環境，種植出更好的台東釋迦，卻因選舉被曲解成不當的引述及聯想，根本與事實不符合。他認為，選舉歸選舉、經濟歸經濟。饒慶鈴樂見回到產業合作的正軌，他說，該公司如果願意與生產者合作，發展精緻行銷，縣府不只樂見其成，也會由農業處全力協助相關。

饒慶鈴指出，釋迦是台東的品牌，政府與廠商有責任，協助農民做好更完善的田間管理、分級裝箱、顧好釋迦品質，並做好品牌的包裝及設計，交由專業公司站在農民立場來行銷。許處長也承諾，只要該公司誠意十足，他一定做好公司與農民之間的溝通橋樑，讓台東釋迦揚名國際。