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搶床包組以及繼光香香雞　有人前一天晚上8點就開始排隊　

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▲繼光香香雞披被活動排隊人潮。（圖／記者黃士原攝）
▲1月29日很多人披著棉被（被子）至繼光香香雞全台限定5家門市打卡，要搶法蘭絨床包組以及繼光香香雞套餐，上為台北開封店排隊人潮。(圖／繼光香香雞提供，以下同)

記者黃士原／台北報導

春節前夕式炸雞品牌繼光香香雞聯手寢飾品牌跨界合作大玩趣味梗，只要在於1月29日披著棉被（被子）至繼光香香雞全台限定5家門市打卡，前15名完成的民就送千元法蘭絨床包組以及繼光香香雞「吉祥如意餐」1份，有民眾在前一天晚上8點就到臺中繼光店前排隊，就是要保證能在前15名。

▲繼光香香雞披被活動排隊人潮。（圖／記者黃士原攝）
▲台中繼光店一早排隊清況。

▲繼光香香雞披被活動排隊人潮。（圖／記者黃士原攝）
▲板橋府中店的排隊情況。

除了前一天晚上8點就到臺中繼光店，其他分店也是很早就有人排隊，繼光香香雞表示，臺北開封店第一位排隊民眾是早上5點到門市。而到場的民眾身上也是披著各式各各樣的被子。

另外，同集團的金子半之助與日本橋海鮮丼つじ半(Tsujihan)在過年也有活動，金子半之助從初一(2/5)~初六(2/10)，也特別推出春節限定套餐販售—「開運雙人餐」及「報喜三人餐」，只要在春節期間點購任一碗天丼，即贈送一張「食來運轉分享券」 (價值1584元，數量有限贈完為止)。


▲金子半之助的上天丼。（圖／金子半之助提供)

而日本橋海鮮丼つじ半(Tsujihan)則是於2月2日~2月10日春節9天連假，祭出「金醇美饌賀新年」活動，凡點購任一套餐，即贈送一張「2019尊榮專屬優惠卡」(價值1726元，數量有限贈完為止)，無論是分享券還是優惠卡，3月~6月每月提供各式超值好康優惠，最高還可以免費兌換價值680元的套餐一份。

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關鍵字：繼光香香雞

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