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只有一天　燦坤Apple Day 1/30登場　MBP 13.3吋最高折2萬

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▲▼Apple MacBook Pro 13 Touch Bar 開箱動眼看。(圖／記者洪聖壹攝)

▲燦坤Apple Day，Mac、iPad、iPhone，以及週邊配件都有優惠。(圖／記者洪聖壹攝)

記者邱倢芯／綜合報導

為歡慶農曆新年到來，以及Apple Shop成立10週年，燦坤於1/30推出僅限一天的Apple Day，全系列Mac、iPad加購Apple Care現折10%，搭配學生教育價最高可再折1,000元。

舉例來說，市價41,900元的MacBook Pro 13.3吋加購Apple Care且搭配舊換新最低只要22,310元，若持有學生證可再享1,000元折扣。也就是說，MacBook Pro 13.3吋最多可折20,590元。

另外像是去年12月上市2018年款MacBook Air 13.3吋市價39,900元加購Apple Care且搭配舊換新最低只要20,510元，持學生證一樣可再享1,000元折扣。而第六代9.7吋Wi-Fi 32GB，市價10,900元，Apple Day當天再持學生證可現折700元，消費者只要9,655元即可將iPad帶回家。

除了Mac、iPad系列產品外，燦坤Apple Day當天iPhone全系列95折，Apple周邊配件最高8折起。

春節買氣旺　燦坤看好大容量紅、金色iPhone熱銷
燦坤觀察自iPhone XR於去年下半年開賣以來帶動整體iPhone銷售成長，其中iPhone XR銷售居冠，銷量賣得比Xs和Xs Max更好。

從燦坤銷售數據統計，不論是哪一款iPhone，皆以128GB大容量最受歡迎，分析也與農曆春節有9天連假，消費者考量出遊拍照、錄影等檔案堆疊所致。同時發現iPhone XR銷量已佔達半數，因近一個月受惠於農曆新年換機潮帶動下，不僅是iPhone XR的紅色版最受消費者歡迎，銷量破7成，與此同時iPhone Xs系列破半數的消費者則選擇購買金色版本。紅色iPhone XR 128GB 市價28,900元，Apple Day會員價27,455元；金色iPhone Xs Max 256GB 市價45,500元，Apple Day會員價43,225元。

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關鍵字：燦坤,Apple Day,Apple Shop,Mac,iPad,Apple Care

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