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F1賽車被撞失控！翻轉360度　車手「頭觸地」摩擦滑行數公尺

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記者趙蔡州／綜合報導

一級方程式賽車（Formula One；F1）是國際上最頂級的賽車比賽，這個比賽可以說是最燒錢、最危險的運動之一。網路上日前就瘋傳一支F1賽車的車禍影片，當時一輛F1在比賽中發生擦撞，結果整輛車就翻覆360度，車手最後「頭觸地」滑行了數公尺，所幸有安全帽保護才沒有大礙。

影片中可以看見，駕駛黃色F1的車手擠在車群之間高速行駛，下一秒他試圖從右側的空隙加速超車，但不料旁邊的紅色F1突然發生追撞失控，導致他被紅色F1的車頭撞上，結果他就「連人帶車」直接衝上護欄，下一秒翻覆360度重摔落地。

▲▼F1賽車手遭擦撞失控爬上護欄　翻轉360度「頭部滑行」數公尺（圖／達志影像／美聯社）

▲F1車手翻車後「頭部觸地」滑行摩擦數公尺，畫面看起來非常驚悚。（圖／達志影像／美聯社）

F1摔落地面後仍持續向前滑行，沿途車上的零件不斷損壞脫落，而車手的頭部也被壓在地上不停摩擦，最後持續滑行了數公尺才緩緩停下，所幸車手有安全帽保護頭部才沒有大礙，還能自行爬出駕駛座、起身離開現場，整個意外過程還不到1分鐘，真的是非常驚險。

一級方程式賽車是世界上最危險、最燒錢的體育運動之一，目前已經是國際上最流行的賽車運動，其賽車往往採用汽車界最先進的技術和高成本的材料，儘管發動機的性能限制在每分鐘最多15000轉，但最高速度已經能夠超過360公里/小時，因此想參賽的車手必須持有「FIA超級駕駛執照」才有資格上場。
 

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關鍵字：F1,賽車,一級方程式賽車

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