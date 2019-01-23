新春購機衝一波　Nokia 8.1絳月紅限量登台

▲Nokia 8.1絳月紅登台。（圖／HMD Global提供）

記者邱倢芯／綜合報導

看準農曆年將至，新春「紅」運正當頭，HMD Global正式在台灣推出Nokia 8.1絳月紅的顏色選擇；低調的絳紅色機款透著質感光澤，洗鍊而時尚的配色，將成為你新年必敗的開運單品。HMD Global指出，Nokia 8.1自去年12月登台後，廣受消費者喜愛，適逢新春節慶，特別引進少量紅色款，回饋消費者的支持。

Nokia 8.1主打高感光蔡司鏡頭的出色夜拍效果，並採用PureDisplay顯示技術，支援HDR播放，使色彩呈現更加鮮明飽和；此外，更搭載6.18吋FHD+無極限大螢幕、強勁效能的高通驍龍（Snapdragon）710處理器，綜合以上媲美旗艦等級的頂級規格，加上平易近人的價格，讓人愛不釋手。Nokia 8.1 絳月紅單機建議售價9,990元，將於1/24 (四)中午12:00在Nokia手機線上商城開放預購，亦可於momo購物網、PChome 24h購物、Yahoo奇摩購物中心及各大經銷商同步預購。

除此之外，為了回饋Nokia粉絲在過去一年的支持，Nokia手機線上商城嚴選出Top 3開春必敗機款，包含新一代CP值之王ーNokia 8.1、五千有找超值平價ーNokia 5.1 Plus、蔡司三鏡頭限量推薦ーNokia 7 plus，在新的一年，邀你一起加入使用Nokia手機的行列。此外，Nokia 更推出「迎新春優惠活動」，即日起至1/30(三)止，凡於Nokia手機線上商城購買任一款手機，即可參與雙重好禮抽獎：包含【好禮一】888元E-coupon及【好禮二】PHILIPS負離子柔護吹風機(市價 1,590元)，兩項好禮天天各抽出一名得主，預計2/18(一)於Nokia Mobile FB公布中獎名單。