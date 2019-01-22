▲ 男騎電動獨輪車慘摔北濱公路，金山警：違規上路罰1200元↑。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

金山警分局野柳派出所於18日下午接獲報案，一名張姓男子騎乘電動獨輪車（風火輪），行經台二線時，不慎跌倒，警方趕抵現場處理，協助救護人員將張男送醫救治。因電動獨輪車不能在馬路上行駛，警方將對張男開出罰單。其所駕駛的電動獨輪車，隨即通知他家屬領回。

野柳派出所18日下午1時許獲報，在台二線44.5公里處核二廠前，金山往萬里方向，有一名男騎士摔傷，警方隨即趕到現場處理，張姓男子騎乘電動獨輪車，因疏未注意交通狀況，而不慎跌倒，警方與救護人員一同將張男送醫救治，電動獨輪車則通知其家屬領回。

警方表示，電動獨輪車屬於動力運動休閒或其他相類似之動力器具，依道路交通管理處罰條例第32之1條規定，非屬汽車及動力機械範圍內之動力載具、動力運動休閒器材或其他相類之動力器具，於道路上行駛或使用者，可處1200元以上至3600元以下罰鍰，並禁止其行駛或使用。

金山警分局長陳保安表示，藉此呼籲騎乘電動獨輪車之駕駛人應在安全的處所騎乘，因騎乘電動獨輪車危險度相較一般汽車及機車高，勿因一時的帥氣或好玩而騎上道路，除違反相關法規警方可依法舉發外，是類行為更會對其他駕駛及用路人造成危險及傷害，不可不慎。