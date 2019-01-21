大安區6千萬豪宅半價賤賣　北院書記官隻手遮天遭活逮

圖文／鏡週刊

有天下第一院之稱的台北地方法院，爆發書記官偷賣法拍屋弊案，一戶位於台北市大安區精華地段、市值約6,000萬元的房屋，竟以3,169萬元賣給李姓投標者，當時僅由書記官駱俊勳一人獨自主持開標，承辦的司法事務官不在場，更離譜的是，這件法拍案，竟沒有對外公告，卻仍有神通廣大的投標者投標並得標，還領到代表確定得標的「權利移轉證書」。

詭異的是，李姓投標者的3,169萬元投標金，疑似是由債權銀行第一銀行百分之百以信用貸款方式支付，與銀行貸款常規不符，台北地院證實，此案的確未依法定程序對外公告，也沒由司法事務官主持開標，台北地院在案發第一時間發現就緊急廢標，鎖住涉案書記官駱俊勳的電腦權限，並扣押投標金3,169萬元。

本刊調查，書記官駱俊勳盜賣法拍屋遭發現後，竟仍執意售屋，因他電腦權限已被鎖，最後是趁同事離開座位時，盜用同事電腦，開出「權利移轉證書」給得標者，台北地院主動將全案移送台北地檢署偵辦。

去年12月20日，北院進行例行法拍，卻突然出現一件未公告的標的，位於台北市大安區四維路的88坪房屋。根據資料，該建物地坪21坪，屋齡40年，是一樓房子，門口有6米巷子，附有2個停車位，鄰近科技大樓捷運站，位於大安國中學區。

本刊調查，這間法拍屋債權人之一是第一銀行，債權金額約7,500萬元，市價約6,000萬元，是相當熱門的法拍物件，原訂去年6月進行第一拍，底價4,800餘萬元，很多人想搶拍，後來卻停拍，早已引起不少關注，卻傳出盜賣案。

北院初步發現，駱俊勳書記官竟然未依法定程序對外公告，也沒由司法事務官主持開標，獨自站上拍賣台，將這戶台北市大安區精華地一戶市值6,000萬元的房屋賣了，還以超低價的3,169萬元，幾乎是市價的一半賣給特定人，北院第一時間查覺後立即深入調查，發現案情不單純，恐有重大弊情，已主動移送法辦，並將駱姓書記官及他的上級司法事務官列丙等考績。



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