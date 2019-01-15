顏真卿《祭姪文稿》怎保護？　東京博物館：不開閃光燈就行了

▲台北故宮博物院。（圖／CFP）



大陸中心／綜合報導

台北故宮博物院近日出借東京博物館的顏真卿《祭姪文稿》。對此，許多人都認為，這麼稀有、脆弱的東西，怎麼可以隨意出借，畢竟還是唐朝時筆出的文稿，受到一點風吹、光照都會造成傷害。《環球時報》也針對此事分別採訪了台北與東京兩方博物院（館）。令人驚訝的是，東京方面竟回應，並沒有實施特別保護措施，只要「遊客不開閃光燈就行了」。

▼顏真卿《祭姪文稿》。（圖／維基百科）



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《環球時報》記者14日下午對台北故宮博物院進行採訪，其中工作人員表示，隔著玻璃櫃拍照確實對文物是有影響的，但只要不開閃光燈應該影響不大，「相信日方會小心對待展品」。她也另外指出，「借出去會還回來，日本之前一些漆器或字畫真跡也會回饋回來」，但對於這次日方會有什麼「回饋」還不清楚。

另一方面，東京國立博物館對記者表示，東京未和台灣進行「交換展品」，所有展品都是台灣單方面送去的，且《祭姪文稿》也未進行任何特別的保護措施，只要「遊客不開閃光燈就行了」。

隔了一段時間後，東京博物館又說，《祭姪文稿》將在單獨房間的玻璃櫃中展示，禁止遊客拍照，只有擁有許可的媒體可以，但也必須隔著玻璃櫃進行，且不能使用閃光燈。

▲東京國立博物館。（圖／維基百科）



關於台北故宮博物院的政策，前院長陳其南曾主張「故宮台灣化」，讓故宮典藏文物和台灣文化產生連結，成為「台灣人的故宮」。對此，民進黨前立委林濁水也回應，「有沒有搞錯？照同樣邏輯，難道大英博物館也要英格蘭化？」

針對台北故宮現在還沒有院長的問題，蘇貞昌14日正式就職並組內閣，直到蘇任命人選之前，故宮副院長李靜慧將會留任政務副院長，並代理故宮院長。