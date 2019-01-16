陸委會認定社區主任助理違法　馬曉光：和台民福利對著幹

▲大陸國台辦發言人馬曉光。（圖／CFP）

記者馬叔安／綜合報導

廈門海滄區今年針對台胞開出30多個社區主任助理的職缺，被陸委會認定違反《兩岸人民關係條例》。對此，國台辦發言人馬曉光16日表示，「台灣陸委會總是跟台灣同胞的利益福祉對著幹」。據了解，目前海滄共有43名台胞社區主任助理，來自台灣18個縣市，半數以上來自台灣中南部。

中新網指出，海滄聘請台灣民眾擔任社區主任的試驗始於2014年8月，在2017和2018年分別聘請了7名與35名的台胞，目前海滄共有43名台胞社區主任助理，來自台灣18個縣市，半數以上來自台灣中南部，其中男性21人，女性22人；年齡在35歲以下的共有29人；全部具有大學以上學歷，其中碩士13人。

▲2018年廈門海滄台胞社區主任助理上崗儀式。（圖／翻攝自中新網）

據了解，大陸的社區主任助理職責包括：協助村（社區）主任做好對村（社區）領導負責，協助做好村（社區）各項工作；協助主任及時為群眾辦理相關事宜，杜絕違規操作；負責各項決議、決定的貫徹、施行和落實；在村(社區)黨支部和村(社區)委會的帶領下，協助開展村(社區)委會工作，組織村(社區)委會成員認真履行工作職責，自覺接受群眾監督等工作。

馬曉光也指出，2016年以來，限制兩岸交流往來的一些結構性的因素、根本性的癥結還沒有消除，「那麼所以我們也注意到最近在島內圍繞著要交流和不允許交流這樣的交鋒，我想廣大台灣同胞都會判斷，哪些對兩岸關係好、哪些是對台灣同胞的自身利益福祉好，我想他們會做出正確的判斷。」