E奶名媛「酒店白吃喝」！二戰林森北路　簽帳後真面目現形

▲E奶名媛胡嘉嘉遭酒店幹部指控，2度上酒店消費簽帳，事後卻不付錢。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

屢次躍上社會新聞版面的E奶名媛胡嘉嘉再爆爭議！台北市林森北路一家酒店幹部指控，胡在去年3月曾和友人2度至該酒店消費十多萬元，事後卻以出國、住院、老公會處理、朋友幫忙回帳等理由推托不還錢，酒店幹部無奈表示：「看她表面光鮮亮麗，沒想到竟然是個賴皮鬼。」

小傑口中的名媛姊弟，就是台南縣老縣長胡龍寶的孫子、自稱國民黨中央委員的胡睿，原先只是胡睿欠帳不還，沒想到姊姊胡嘉嘉主動跳出來替弟弟喬酒債，後來連她自己也賴帳不還。

小傑說，2017年12月胡睿透過朋友找上小傑，表示欲前往酒店消費，胡睿一到包廂，就自稱是國民黨中央委員、爺爺是台南縣第3、4任縣長，面對眼前這名「政三代」年輕人，首次消費大約2萬元，因數目不大，小傑答應讓胡睿簽帳。

沒想到胡睿之後陸續前往消費多次，每次都說皮包忘了帶，都要求簽帳，小傑的朋友也要小傑不用擔心，讓胡睿簽帳，直到簽帳總金額高達17萬元左右，小傑要求胡睿先清償前帳再繼續消費時，胡睿便開始避不見面。

去年1月，姊姊胡嘉嘉主動致電小傑，聲稱願意幫弟弟處理酒帳，也豪氣的先拿出12萬元還給小傑，2人就此結識，沒想到2人的結識，卻是小傑災難的開始。

小傑說，胡睿積欠的酒帳餘款5萬元後來一直未清償，胡女在3月中致電表示欲帶朋友上門消費，結果一行人喝了7瓶威士忌、點了3位小姐，共花費6萬7,900元，買單時，胡女要求簽帳，小傑看到胡女之前幫胡睿處理酒帳的事情很阿莎力，便一口答應讓胡女簽帳。

結果3月底，胡女又致電小傑，聲稱胡睿在其他酒店又因喝花酒賴帳未還，她為了幫弟弟擺平爛攤子，邀請對方到小傑的店「處理弟弟酒帳」，結果這次一行人喝了6瓶威士忌、點了5位小姐，一共花費5萬2,700元，買單時胡女還是雙手一攤表示要簽帳，小傑硬著頭皮答應，沒想到這2筆花酒帳積欠到現在仍不還，甚至在催討時還遭胡女嗆聲「你要找兄弟或找媒體都可以。」

「這2筆酒帳後來喬成9萬5，加上她在店內借的5千塊，一共是10萬塊。」小傑說，每次打電話給胡女常常沒人接，用LINE聯絡也是沒回應，有時候會回覆一下，不然就是已讀不回，「搞得好像變我欠她錢一樣，她講話比我還大聲，態度還很囂張。」

小傑表示，胡女編理由的功夫很厲害，一下說她出國在香港或大陸，一下又說回家鄉台南，不然就是住院，還說她老公會幫忙處理，但不久又改口說她朋友會拿現金回帳，還說自己無法出門，總之各種理由一堆，就是不願意處理酒帳，「2個姊弟都一個樣子，簽了酒帳賴皮不還。」

針對遭酒店幹部指控積欠酒錢未付一事，胡嘉嘉回應指出，當初因為幫弟弟處理酒帳才認識該名酒店幹部小傑，小傑事後為了感謝她處理酒帳，所以「招待」她前往喝酒，「我的認知就是幹部要請客，我並沒有欠他錢。」

胡嘉嘉小檔案 本名：胡嘉韻

年齡：40歲

學歷：自稱曾在英國攻讀大眾心理學

職業：自稱任職於公關公司

婚姻：單親、育有1女

緋聞對象：辜仲諒、孫道存、李進良、陳俊生、王子豪，但皆遭當事人否認



更多鏡週刊報導

【巨乳名媛白吃喝】有圖！女兒當小模 媽媽竟流出她的高清無碼照

【巨乳名媛白吃喝】「我在文山區有豪宅」 她卻向酒店幹部借5千

【巨乳名媛白吃喝】狠胸高挑白皙妹 胡嘉嘉必點酒店紅牌坐台