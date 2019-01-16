女模前經紀人「裝熟魔人」借巨星名斂財　爽捲600萬

▲李先生因誤信趙女宣稱的演唱會賺錢契機，投資600萬元血本無歸。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

1月9日上午，幾位投資演唱會卻遭連續詐騙的被害人手持一疊合約和匯款單，向本刊談起自己受騙的經過。言及嫌疑人的可惡之處，眾人仍義憤填膺，李先生雙手顫抖、憤怒地說：「都要過年了，錢還拿不回來，真不知如何跟其他一起投資的朋友交代！」

遭控騙錢的就是曾任名模香月明美及俄羅斯藝人安妮的經紀人趙崇伶，投資人看上她在演藝圈的經歷，她又不斷以父親是緬甸僑領、自己是竹聯幫大哥小姨子等身分對外吹噓，吸引投資人砸下資金讓她承辦大咖歌手的演唱會，結果竟是一場場騙局，受害人損失總額超過4000萬元。

經商的李先生是受害人之一，他在朋友介紹下認識趙女，對方說服他一起投資辦演唱會，並表示已經和韓國流行團體「VIXX」談妥，要在2017年8月於台北舉辦演唱會；李先生看趙女在演藝圈有些實績，因而投入資金，當時演唱會順利舉行，趙女也因此成功取得李先生的信任。

趙女隨後再以自己承接了澳門當地飯店的秀場，欲邀請藝人開演唱會，要李先生投資90萬元，李先生也同意，沒想到竟是騙局一場。



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