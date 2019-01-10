深夜導航出包！車陷山溝懸空求救　警冒風雨走3公里找到人

▲女遊客利用導航卻誤入山區產業道路，迴轉時車輪陷入山溝，險些滑落山谷。（圖／台東縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東縣一名吳姓女遊客利用導航，帶孩子前往預訂的民宿入住，不料卻誤入山區產業道路，迴轉時車輪陷入山溝，險些滑落山谷，警方利用手機定位，在風雨中徒步三公里緊急搜救，將母子平安救出送往民宿入住，結束一場驚魂記。



台東縣成功分局長濱分駐所所長黃泓祺日前執行夜間值班勤務時，接獲一名吳姓女子的求救電話，表示所駕車輛受困山區無法動彈，由於該名女子無法明確表示受困位置，黃泓祺遂緊急以電話教導吳女使用line通訊軟體，將所在位置傳送警方，並派員上山搜救。

▲母子3人獲救後，開心與員警於民宿前合影留念。



警方判斷吳女位於長濱鄉忠勇村黎頭針山區後，兵分多路上山搜救，由於該區為狹小的產業道路，岔路甚多，車輛迴轉不易，加上當時氣候不佳、天色昏暗，警方不想錯漏任何一個角落，於是決定徒步搜救，最後約在距離警車停放位置的三公里處，找到受困母子。



該母子三人雖受驚嚇，但所幸並無受傷情事，由於該受困車輛一輪懸空，如不以車拉車之方式脫困，恐發生掉落山谷之可能，警方只好請吳女與孩子帶著簡單行李，一同徒步山下，俟翌日白天再請人道路救援，對此，吳女對於警方緊急救援表示萬分感謝。



成功分局表示，導航出包時有所聞，建議民眾外出遊玩出發前可先做好路線規劃，或是現地詢問路人，受困山區時不要緊張，可搜尋附近明顯地標或景物，以利警方搜尋救助。