陸公佈2018年十大科學流言　「酸性體質百病之源」居榜首

▲專家在活動現場揭穿「宇宙牆為宇宙劃定了邊界」流言真相。（圖／翻攝自中國新聞網）

記者馬叔安／綜合報導

大陸10日公佈「2018年度十大『科學』流言求真榜」，從去年發佈的74條流言中，根據其傳播廣度和危害性投票進行評選和排名，其中「酸性體質是百病之源」居榜首，另外還包括「咖啡含致癌物飲用會致癌」、「疫苗可以不用接種」、「洗牙對牙齒有害」等。

▲前10名謠言包括「咖啡含致癌物飲用會致癌」。（示意圖／免費圖庫pixabay）

中新網指出，這份榜單是由北京市科技記者編輯協會與北京地區網站聯合闢謠平台共同發布，旨在為營造清朗網路空間和提高公民科學素質助力，這項活動始於2014年1月，截至目前，每月「科學」流言榜共發佈「科學」流言497條。

▲前10名謠言包括「疫苗可以不用接種」，圖為公費流感疫苗示意圖。（圖／疾管署提供）

新華網報導，以「酸性體質是百病之源」為例，在2018年曾流傳一種說法，「人的體質有酸鹼之分，偏酸性的體質會導致包括癌症在內的各種疾病」。中國農業大學食品學院食品營養與安全系副教授范志紅表示，「酸鹼體質」本身是一個偽理論。自從十幾年前這個「理論」誕生以來，國內外眾多科學家、醫生和科普工作者，就一直強調它是一場騙局。關於酸鹼性體質，連一篇像樣的文獻、一點最簡單的科學研究都沒有。

據指出，「酸鹼體質理論」的提出者似乎能通過「嫁接」一些科學術語而自圓其說，但這種「理論」始終缺乏可重復驗證的科學證據，在科學實證方面存在重大缺陷，因此得不到同行評議的認可和科學共同體的支持，只能算是「偽科學」。

根據排序，2018年度十大「科學」流言分別是：

酸性體質是百病之源；

咖啡含致癌物飲用會致癌；

疫苗可以不用接種；

洗牙對牙齒有害；

北斗地圖應用了北斗衛星導航系統；

家用節能燈致癌還有劇毒；

科學家發現人體最大新器官；

宇宙牆為宇宙劃定了邊界；

北極32攝氏度高溫將導致北極熊滅絕；

室外能見度低都是重污染惹的禍。