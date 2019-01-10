貴婦奈奈夫吸10億「搶當難民」！多名律師受害者驚爆有他　法界超震撼

圖文／鏡週刊

網紅貴婦奈奈與丈夫黃博健一家人，因杏立博全醫美診所吸金10億案件，全家逃亡海外，遭北檢發布通緝。本月5日傳出他們開車從美國陸路入境加拿大，遭加國邊防單位攔下，但貴婦奈奈一家提出難民申請，讓加國不得不放行。本刊再接獲爆料，貴婦奈奈丈夫黃博健向曾任職知名律師事務所的數名律師吸金超過4千萬元，消息曝光後，連法界也為之一震。

貴婦奈奈一家人昨（10日）傳入境加拿大伊利堡（Fort Erie），並提出難民申請。一行人也傳居住在安大略省漢密爾頓（Hamilton）。台灣移民署等單位雖將貴婦奈奈一家遭通緝之事告知加拿大邊境管理局（CBSA），但台加雙方並無司法互助，難以遣返，台灣執法單位也感無奈，只能先註銷他們的護照。

而本刊再度接獲爆料，指數名律師當初也曾參與貴婦奈奈丈夫的醫美診所投資案，給予黃博健約4,000萬元的資金援助，沒想到血本無歸；更慘的是，這些律師當初也找不少友人投資，結果全被捲入吸金詐騙案，變成裡外不是人。

本刊調查，其中1名知名律師擁有律師、會計師的雙重身分，出道前曾擔任藍營知名人士的立院助理，專長是商業法、稅法領域，也曾擔任多家知名科技公司、藥廠監察人。律師們遭吸金數千萬的消息傳出後，也法界為之震撼。



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