珠海查獲「世界上最危險的水果」爆炸威力類似手榴彈　網友秒打臉

▲珠海查獲「世界上最危險的水果」砲彈果。（圖／翻攝自微博／廣州日報）

大陸中心／綜合報導

中國《廣州日報》9日報導指出，在珠海查獲「世界上最危險的水果」，且爆炸威力類似「小型手榴彈」，「受到一定外力衝擊時就會發生爆炸」；這項說法在報導上架後沒多久就被網友打臉，微博帳號「博物雜誌」2小時後發文闢謠指出，這種水果雖名為「砲彈果」，但「只是長得像古代的砲彈才叫這名字」，泰國寺廟門前常見這種植物，「這玩意怎麼會爆炸啊？」

▲警察將「砲彈果」暫存放到防爆箱中。（圖／翻攝自微博／廣州日報）

根據《廣州日報》報導指出，廣東珠海拱北海關查獲一顆名為「砲彈果」的球狀果實，「砲彈果」號稱是「世界上最危險的水果」，只要受到一定外力衝擊時「就會發生爆炸」，且威力幾乎等於小型手榴彈，殺傷力強大，目前果實已暫被存放到防爆箱中。

▲報導中明確「警告」砲彈果具有「危險性」。（圖／翻攝自廣州日報）

報導中明確指出，「據資料介紹，當果實成熟或受到一定程度的外力衝擊時還會發生爆炸，威力類似一個小型手榴彈。爆炸時，堅硬的外皮和果實裡的種子四處飛散，最遠距離可波及方圓20米，起到傳播種子的作用，有利於繁衍後代，但爆炸的威力卻足以傷害或殺死鳥類」，「拱北口岸作為全國第一大陸路口岸，每天過關的旅客眾多，一旦該果在攜帶時不慎跌落導致爆炸，造成的後果將不堪設想。同時，該果實作為植物產品，傳帶有害生物入境的風險極大。」

▲微博帳號「博物雜誌」火速PO文闢謠。（圖／翻攝自微博／博物雜誌／）

但「砲彈果」其實只是「單純的水果」，微博帳號「博物雜誌」發文闢謠指出，這種水果雖名為「砲彈果」，但「只是長得像古代的砲彈才叫這名字」，「花很好看」，泰國寺廟門前常見這種植物，「這玩意怎麼會爆炸啊？」

▲廣州日報刊出報導。（圖／翻攝自微博／廣州日報／博物雜誌／）

根據中國科學院科普文章指出，有些常被叫作砲彈果或者砲彈樹的植物，而真正的「砲彈樹」中文名源於「Cannonball tree」，這是「砲彈」的意思，原產於中、南美洲，熱帶地區或溫室中廣泛栽培。常有人以為寺廟旁栽種的砲彈樹是菩提樹，開出的花就是菩提花，因此把砲彈樹誤傳為菩提花，但真正的菩提樹（Ficus religiosa）是桑科榕屬植物，花序為隱頭花序（同無花果），很不起眼。「砲彈果」的果實為球形，直徑達20厘米，形似生鏽的砲彈，外果皮堅硬。

▲砲彈樹的外觀、果實、花朵、葉片。（圖／翻攝自中國科學院）

網上有傳言「砲彈果」是一種危險的植物，「一碰果實就會爆炸」，實際上不是這樣，中國科學院指出，砲彈樹的果實確實危險，所謂的「危險」指的是「成熟的果實掉落會砸傷人」，並不會爆炸傷人。砲彈樹果實掉地上砸裂開後，動物會取食果肉（可以食用，只是味道難以接受），而種子不會被消化，隨著動物的糞便移轉，會在別的地方排出並生根發芽，完成種子擴散。