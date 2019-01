▲高雄市新聞局發布韓國瑜拜年影片,共有國、台、英3種語言。(圖/記者洪正達翻攝)



記者洪正達/高雄報導

距農曆新年不到3個星期,高雄市長韓國瑜特別錄製國、台、英「三聲道」賀詞祝賀,特別提到「2019是高雄大力拚經濟的一年」,希望能在府會的推動下,讓市民發大財。

高雄市新聞局在9日發布韓國瑜拜年影片,特別錄製了國語、台語以及英文三種版本,其中在英文版本開頭還夾雜了拉丁文的問候語,最有趣的還是是韓國瑜自創的「韓式英文」,直白的將競選口號直譯,讓人會心一笑,其次台語版本雖然「卡卡的」完成新年賀詞,但還是讓人感受到滿滿的誠意。

韓國瑜競選口號「貨賣得出去,人進得來」,影片中直接英譯為「Let’s sell goods and Welcome people」,接著高雄發大財部分,則翻為「Kaohsiung will be prosperous」,直接了當的「韓式英文」,也讓人不禁莞爾