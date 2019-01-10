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DEAS數字娛樂產業高峰會廈門登場　電競人才缺口問題受關注

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▲DEAS數字娛樂產業高峰會廈門登場　電競人才缺口問題受關注。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲第五屆DEAS數字娛樂產業年度高峰會。（圖／記者蔡紹堅，下同。）

記者蔡紹堅／廈門報導

第五屆DEAS數字娛樂產業年度高峰會9日於廈門登場，活動邀請了遊戲、動漫、電競、直播、影音平台等產業內的知名人士，分別就「創新需求下的產品思路」、「生態競爭下的優化運營」、「科技驅動下的娛樂呈現」三大主題發表演講及座談，分享了2018年數字娛樂產業的發展狀態，並預測2019年的發展趨勢。

開幕致辭上，中宣部出版局網絡出版處處長張懷海指出，中國數字內容產業近幾年在市場規模、產業形態、跨界融合、走出去等方面迅速發展，社會影響力也不斷擴大，但同時也暴露出原創能力不夠、文化內涵缺失，價值導向偏差、社會責任落實不到位等問題。

張懷海強調，新的一年，出版局將著力改進網絡遊戲審批管理工作，細化管理的規則，推進落實屬地管理職責，並加大指導力度，加強網絡內容建設，以推進遊戲行業的健康發展。

▼電競界人士就電競產業面臨的問題座談。

▲DEAS數字娛樂產業高峰會廈門登場　電競人才缺口問題受關注。（圖／記者蔡紹堅攝）

「創新需求下的產品思路」主題由完美世界的首席執行官蕭泓博士、騰訊文化產業辦公室主任趙治、網易遊戲市場副總裁吳鑫鑫、中手遊集團副總裁王曉霖等人分別發表演講，內容都提到了文化應用於遊戲中的重要性，蕭泓進一步指出，未來不只要讓中國文化走出去，更要促進中外文化的交流，讓富含中國文化元素的遊戲、IP走向海外，提升全球影響力。

「生態競爭下的優化運營」主題特別聚焦電競，由銳派遊戲副總裁陳迪、BTV北視三拍電競學院董事長姜漢烽、榮耀電競公司聯合創始人兼首席運營官張一工、Niko Partners中國區總經理曾小豐、蜘蛛電競副總裁張嘉斌進行座談。

座談中，大家都提到了電競產業的人才短缺問題，以及商業開發上的一些難處，張一工表示，電競要發展成一門產業的話，不是只有選手，也需要一些周邊的人才，像是賽事播報、轉播、設計等，「尷尬的是，有專業的人完全不懂電競，懂電競的人又不具備這些專業，造成很大的人才缺口，影響到整個產業的發展進度。」

▼榮耀電競公司聯合創始人兼首席運營官張一工。

▲DEAS數字娛樂產業高峰會廈門登場　電競人才缺口問題受關注。（圖／記者蔡紹堅攝）

張一工指出，為解決人才短缺的問題，很多業內人士現在都投入了電競產業的教育，希望能自己培養出可用的人才，不過這又牽涉到師資，「該請誰來教學生？講師懂電競嗎？懂電競的人當得了講師嗎？這都是問題，我自己現在就慢慢在培養一些優秀的選手當講師，除了解決人才缺口問題，也給選手的未來鋪路。」

雖然有很多障礙必須克服，但Niko Partners的曾小豐卻相當樂觀，他指出，電競的參與人數逐年增加、2022年又可能被列入亞運項目，再加上資訊科技不斷的進步，未來的發展還是非常令人期待，「現在很多人都在等待5G上路，若未來真的上路後，所謂的VR賽事轉播很可能帶起一股新風潮。」

「科技驅動下的娛樂呈現」主題由小霸王領先科技首席執行官吳松、齊悟運營副總經理毛嬌月發表演講，他們從虛擬偶像、人工智慧等多個產業風口切入，就未來娛樂新圖景、拓展娛樂新邊界、泛娛樂融合與聚變等方面發表了許多新想法。

「DEAS數字娛樂產業年度高峰會」已連續4年在廈門舉辦，聯合主辦方上海漢威信恒展覽公司的資深副總欒遜表示，「DEAS舉辦初期，正好趕上移動遊戲的興起，廈門這邊有很多發展的非常棒的中小企業，我們希望能多關注這些企業，再加上廈門市政府對產業、活動的支持，活動才會長期在廈門舉辦。」

▼Niko Partners中國區總經理曾小豐（右）、BTV北視三拍電競學院董事長姜漢烽（左）。

▲DEAS數字娛樂產業高峰會廈門登場　電競人才缺口問題受關注。（圖／記者蔡紹堅攝）

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關鍵字：DEAS,中國數字娛樂產業高峰會,電競

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