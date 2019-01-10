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瘋電影／借來的100天　和解和懺悔是化解厄運的良藥

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文／賴賴

▲▼借來的100天。（圖／imdb）

瘋言瘋語：

如果在上週已經看過《劇場版動畫：借來的100天》，再看泰國版也一點都不會有違和感，這大概是我看過改編劇本最高明的一部，也只有看過原版才知道泰國編劇導演有多厲害，只是輕改一個腳色，整部電影質感視覺和閱讀感受是完全不同，動畫版偏向校園霸凌，而泰國版感覺更貼近每個孩子的生活，不管是否有被霸凌的痛苦，家庭問題似乎是沒有一家沒有的，而這個年紀的孩子，如何要他自備十年生活經驗去理解，非常非常有意義，且流暢好看，不沉重，反而是懸疑推理劇操作，超推薦，泰國電影已經甩台灣電影十八條街了。

這部電影的電腦特效操作非常有戲，都有一點點《與神同行》的娛樂效果，而鎖定在校園內，使得整體氛圍多了清新，更增添青春生命的魅力，TA適合任何人，文青氣息但商業取向，很精彩的一部全方位作品，五顆星推薦，攝影、鏡位、色調、後製特效等，每個層面都加分，進入台灣的泰國電影在今年，幾乎零失誤。21歲男主角表現出色。

非常適合改編劇本的導演和編劇來做功課。

片　　名：借來的100天
英文名稱：Homestay
類　　型：科幻、懸疑/驚悚
上映日期：2019-01-11
片　　長：02時17分
導　　演：柏德潘王般(Parkpoom Wongpoom)
演　　員：提拉東蘇帕龐皮尤(Teeradon Supapunpinyo) 、 雀普蘭阿里卡(Cherprang Areekul) 、 諾帕柴加亞納馬(Nopachai Chaiyanam)
國　　家：泰國
語　　言：泰語
發行公司：CatchPlay

劇情大綱

當死亡不是終點，而是另一段「限時人生」的起點。一個遊蕩人世的靈魂，意外獲得重生的機會，借屍還魂住進一位泰國高中生小旻的身體。展開一段新生活不如表面看起來輕鬆，試著融入新家庭、新學校的過程中，也遇見讓人心跳加速的學伴小派。然而這一切都是有期限的，他必須在100天查出小旻的神祕死因，屆時如未完成任務，他將魂飛魄散、永不超生...

▲▼借來的100天。（圖／imdb）

▲校園生活最重要的動力之一是戀愛。

▲▼借來的100天。（圖／imdb）

▲陰間死者只給一百天找出答案。

▲▼借來的100天。（圖／imdb）

▲家庭和諧的內幕通常都不堪。


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關鍵字：瘋電影,借來的100天,賴賴,提拉東蘇帕龐皮尤(Teeradon Supapunpinyo),雀普蘭阿里卡(Cherprang Areekul),諾帕柴加亞納馬(Nopachai Chaiyanam)

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