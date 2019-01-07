日男「報復社會」跨年駕車輾人群　事後執勤交警持槍自戕亡

▲東京澀谷區，一名男子在跨年夜駕車衝撞人潮，事後當時執勤員警被發現持槍自戕身亡。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

日本東京澀谷區日前跨年時發生男子駕車蓄意衝撞行人事件，最終導致9人受傷，21歲的嫌犯日下部和博（Kazuhiro Kusakabe）落網後聲稱是為了「報復社會的恐怖攻擊」。隔天，一名當時案發現場負責交通管制的36歲員警被發現陳屍在警局地下室，右手握槍、其中一發子彈已擊發，疑似自戕，詳細原因警方仍在調查中。

綜合媒體報導， 對於事發隔天，當時執勤的交通員警在警局地下室自戕身亡的事件，東京警方發言人7日表示，目前已知頭部中彈流血當場死亡，目前仍在調查原因。日本放送協會（NHK）指出，死者生前在職場遭到騷擾，生前曾留下遺書，但尚未透露遺書內容為何，以及自殺動機。

▲事件最終導致9人受傷，1人傷勢嚴重。（圖／路透社）

案發現場在明治神宮，當時神社正舉行新年祈福活動，因為人潮眾多而進行交通管制，禁止車輛通行。日下部和博未遵守交通警察指示，逕自衝撞人群後造成多人受傷，其中一名傷勢嚴重仍在觀察中。

嫌犯日下部和博在代代木公園附近已涉嫌殺人罪行遭到逮捕，警方還在車上起出20公升煤油桶。據日下部和博表示，他因為不滿奧姆真理教的死刑判決而起意報復社會，並計畫燒掉整台車後棄車逃逸。目前警方尚未查出日下部和博和奧姆真理教的關係，以及是否背後遭人指使行兇，具體動機仍待釐清