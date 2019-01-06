失蹤童未入學母驚爆已埋公墓　清晨提早至派出所報到　

▲失蹤的男童母親，每日要到這裡報到，而今日卻疑似為了躲避媒體鏡頭提早在凌晨4時許報到。（圖／記者趙永博攝）



記者趙永博／台北報導

台北市一名男性屆齡學童，2017年遭教育局通報警方協尋，但男童母親疑似情緒不穩，當時聲稱兒子給別人了。直到2018年，男童的外公到派出所怒告女兒遺棄孫子，其母卻遲遲未到案說明，遭警持拘票逮捕，才驚爆「小孩1歲多生病死亡已把他埋了」，檢方訊後將男童母親以4萬元交保，並責付給男童外公，且每天要至派出所報到簽名。

事件在媒體曝光後，6日清晨就有媒體在派出所門口守候，但男童母親疑似為了閃避鏡頭，在6日凌晨4時許，提早到轄區派出所簽到後離去。據了解，這名男童母親留著一頭短髮，身材瘦高，每日早上固定會到派出所報到，已經持續了半個月。

知情人士透露，5日上午約8時許報到的男童母親，可能是因為案件在新聞曝光後，才會刻意選在清晨時分避開鏡頭，到轄區派出所報到。轄區警方表示，由於該案屬於高敏感度案件，對於案情的詳細內容，皆不方便透露。

而北市教育局5日早已證實，2017年在士林區有名廖姓屆齡男童遭到通報未入學，校方人員向區公所提報，但仍找不到男童下落。直到最近警方受理遺棄罪，才讓男童生母到案說明，不料男童母親向警方供稱「兒子已過世埋在公墓」。

警方表示，生母精神狀態不穩定，說話顛三倒四，一下說埋在動物園後山，等警方搜遍附近，她才又改口，好像是在新店的山區，令人摸不著頭緒，導致檢警目前還無從開挖，只能等生母自己說清楚。

警方說明，幼童戶籍掛在外公家中，教育局發現小朋友已達就學年齡，卻遲遲未就學，因此派員到其家中訪視。外公向教育局人員說明，只有在孫子1歲多的時後見過一面，後來詢問女兒都未獲得正面回覆，讓他十分納悶。

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