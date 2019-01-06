　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

失蹤童未入學母驚爆已埋公墓　清晨提早至派出所報到　

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼失蹤的男童母親，每日要到這裡報到，而今日卻疑似為了躲避媒體鏡頭提早在凌晨4時許報到。（圖／記者趙永博攝）

▲失蹤的男童母親，每日要到這裡報到，而今日卻疑似為了躲避媒體鏡頭提早在凌晨4時許報到。（圖／記者趙永博攝）

記者趙永博／台北報導

台北市一名男性屆齡學童，2017年遭教育局通報警方協尋，但男童母親疑似情緒不穩，當時聲稱兒子給別人了。直到2018年，男童的外公到派出所怒告女兒遺棄孫子，其母卻遲遲未到案說明，遭警持拘票逮捕，才驚爆「小孩1歲多生病死亡已把他埋了」，檢方訊後將男童母親以4萬元交保，並責付給男童外公，且每天要至派出所報到簽名。

事件在媒體曝光後，6日清晨就有媒體在派出所門口守候，但男童母親疑似為了閃避鏡頭，在6日凌晨4時許，提早到轄區派出所簽到後離去。據了解，這名男童母親留著一頭短髮，身材瘦高，每日早上固定會到派出所報到，已經持續了半個月。

知情人士透露，5日上午約8時許報到的男童母親，可能是因為案件在新聞曝光後，才會刻意選在清晨時分避開鏡頭，到轄區派出所報到。轄區警方表示，由於該案屬於高敏感度案件，對於案情的詳細內容，皆不方便透露。

而北市教育局5日早已證實，2017年在士林區有名廖姓屆齡男童遭到通報未入學，校方人員向區公所提報，但仍找不到男童下落。直到最近警方受理遺棄罪，才讓男童生母到案說明，不料男童母親向警方供稱「兒子已過世埋在公墓」。

警方表示，生母精神狀態不穩定，說話顛三倒四，一下說埋在動物園後山，等警方搜遍附近，她才又改口，好像是在新店的山區，令人摸不著頭緒，導致檢警目前還無從開挖，只能等生母自己說清楚。

警方說明，幼童戶籍掛在外公家中，教育局發現小朋友已達就學年齡，卻遲遲未就學，因此派員到其家中訪視。外公向教育局人員說明，只有在孫子1歲多的時後見過一面，後來詢問女兒都未獲得正面回覆，讓他十分納悶。

【相關新聞】

愛孫不見外公怒告女兒遺棄　女驚爆7年前公墓棄屍親兒

影／驚！7歲童離奇失蹤 　母驚爆：早就病死！埋屍在動物園後山

ET快訊
正妹包內現「快樂棒狀物」！機場海關笑了…她臉紅逃跑
921救災英雄捲三角戀「埋屍公墓」　高大成：凶手至少有2人

關鍵字：派出所,士林分局,棄嬰,死亡,士林地檢署

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

失蹤童未入學母驚爆已埋公墓　清晨提早至派出所報到　

Makiyo東山再起賣保養品　被檢舉「含大麻」遭法辦

一夜跑三趴！友推護送「爛醉女」坐車　渣男直接帶回家性侵

惡老闆欠債強逼受雇移工搶好友　主嫌聲押移工5萬交保

石碇機車摔落邊坡　警搜救「只見機車不見人」

五股工廠儲氣槽冒白煙　疑氮氣外洩警消封路管制

愛孫不見外公怒告女兒遺棄　女驚爆7年前公墓棄屍親兒

7歲童蒸發爆遭埋！警「百頃公墓尋屍」撲空　關鍵媽閉口：不要問我

921救災英雄「埋屍公墓」！捲入三角戀被殺　高大成：凶手至少有2人

快訊／樹林綑綁母女！檢認「老闆涉重罪」聲押　移工5萬交保

Gail飆中文Rap《漂向北方》　震撼到哈林：天才小兒童

吳宗憲託羅志祥問「衣服手洗沒」　阿信羞逃！瑪莎補刀：洗衣機在忙XD

《聲林》李佳歡飆唱《不痛》　清亮嗓音一開口...網友：贏了！

Gogoro騎士「叭」車遭追撞　網友怒：根本是蓄意謀殺！

雲海襲來如「白色巨浪」　苗栗新開無光害仙境露營地

孕肚比隋棠小！女星掀衣炫8個月肚　 Sandy傻眼：沒懷孕都比妳胖

張若凡《走了嗎》迎戰Gail 　蕭敬騰高評價：被深深的打動

按規定問個資電信員工遭嗆　客怒：啞巴啊沒看過壞人？

《聲林》Gail翻譯被拱唱歌　一開口...三位老師一起綜藝摔

《聲林》小烏龜哈林前唱《缺口》　蕭敬騰重話：你讓我有點失望

失蹤童未入學母驚爆已埋公墓　清晨提早至派出所報到　

Makiyo東山再起賣保養品　被檢舉「含大麻」遭法辦

一夜跑三趴！友推護送「爛醉女」坐車　渣男直接帶回家性侵

惡老闆欠債強逼受雇移工搶好友　主嫌聲押移工5萬交保

石碇機車摔落邊坡　警搜救「只見機車不見人」

五股工廠儲氣槽冒白煙　疑氮氣外洩警消封路管制

愛孫不見外公怒告女兒遺棄　女驚爆7年前公墓棄屍親兒

7歲童蒸發爆遭埋！警「百頃公墓尋屍」撲空　關鍵媽閉口：不要問我

921救災英雄「埋屍公墓」！捲入三角戀被殺　高大成：凶手至少有2人

快訊／樹林綑綁母女！檢認「老闆涉重罪」聲押　移工5萬交保

失蹤童未入學母驚爆已埋公墓　清晨提早至派出所報到　

求好死善終　亞洲第一部《病人自主權利法》今上路

阿信「霸凌歌迷」：送妳回家！　女粉點播這2首..下秒嚇到泛淚

大陸香腸台北現蹤！河濱公園長椅驚見玉米風味腸　「1根只剩外包裝」

怎麼可以那麼萌！《哈利波特》、《怪獸》變成坐姿娃娃，全系列都想帶回家

混入長輩LINE群組、專打假新聞　爆紅「美玉姨」背後推手曝光

快訊／巴西祕魯邊界小鎮發生強震　規模6.8

日職／上原浩治當巨人守護神　挑戰出賽50場新紀錄

影／士林到上海　壁花小姐的「甲貼」夜市人生

【法塔羅】1/7-13　金牛流言亂感情、天秤伴侶來相助

「林依晨IG帳號」開6年！　35萬粉、藝人關注...現在才知被騙了

社會熱門新聞

嘉義自小客撞電桿　4乘客全拋飛

菜販為了塑膠袋推倒老翁害摔死！

救災英雄埋屍公墓　疑三角戀被殺

7歲童離奇失蹤 母驚爆：早埋..

樹林綑綁母女　老闆聲押移工5萬..

要脅員工折磨母女　老闆搶錢養小..

BMW跑車闖國中狂飆甩尾　車主..

土城9男「無奈」被2阿姨榨乾　..

Makiyo保養品　被檢舉含大..

即／母女遭綑綁脫衣主嫌落網！　..

外公不見愛孫怒告遺棄　女兒爆「..

2匪扒光母女綑綁　辱6小時拍裸..

7歲童蒸發！警百頃公墓尋屍撲空

獨／索命四步曲　救難英雄曾被帶..

更多熱門

相關新聞

外公不見愛孫怒告遺棄　女兒爆「他死了」

北市1名男童因屆齡未入學，遭教育系統通報警方協尋，但男童母親卻聲稱兒子給別人了，直到2018年男童外公又到派出所報案女兒遺棄孫子，男童母親未到案遭檢警發拘票逮人，才語出驚人「小孩7年前就死了」。

6日大凶？　往生者比平常多25%

柳川驚見男屍　檢警追查死因

男光顧檳榔攤4次　借廁所熊抱西施丟沙發

3胞胎中2個死腹中！母悲痛繼續懷孕　搶救唯一孩子

讀者迴響

發燒話題

習近平 地震 印尼海嘯 謝佳見 非洲豬瘟 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 蔡英文 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 王祖賢 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

挺6月肚騙座位！辣孕婦下秒卸胎嚇壞

娶了泰國超正變性皇后！土豪哥曝「超幸福房事」

他手指不一樣罹癌過世！一動作自測

台男旅日租重機摔爛落跑　臉書遭灌爆

阿嬤騎來車站只載狗回家　兒吃醋

植物人突呻吟…竟是生下男嬰

熊熊「人生第一次懇親」穿這樣！

搭機睡死…隔壁郁方見她驚醒秒叫空姐

他當兵被鬼壓床吐舌3天！乩童嚇壞

前幾天還來顧店　貓店長張西西離世

D社無法跟拍TWICE？　多賢有驚人天賦！

相處9年　陳乃榮從沒看過琳恩OO

驗血型A變O！護理師曝：不是親生的

從「5種手相」看透你2019桃花運！

女生票選「最討厭男生3大髮型」

更多

最夯影音

更多

Gail飆中文Rap《漂向北方》　震撼到哈林：天才小兒童

吳宗憲託羅志祥問「衣服手洗沒」　阿信羞逃！瑪莎補刀：洗衣機在忙XD

《聲林》李佳歡飆唱《不痛》　清亮嗓音一開口...網友：贏了！

Gogoro騎士「叭」車遭追撞　網友怒：根本是蓄意謀殺！

雲海襲來如「白色巨浪」　苗栗新開無光害仙境露營地

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面