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農曆年添喜氣貼春聯「春仔串門子」展　發現春聯由來及典故

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▲「春仔串門子」展，發現春聯典故。

▲桃園市兒童美術館舉辦「春仔串門子-春聯的再想像」展。（由左至右依序為：市美館秘書郭俊麟、市議員陳姿伶、文化局長莊秀美、市議員余信憲）。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

再過一個月，就是農曆春節了！農曆年節家戶都要張貼的春聯，閩南語又稱「春仔」；桃園市文化局為了讓市民朋友了解「春仔」的由來及典故，即日起至2月24日，於桃園市兒童美術館舉辦「春仔串門子-春聯的再想像」展，邀請您一起來穿梭於書寫藝術的任意門，藉由不同形式的創意春聯作品，開啟一道道對藝術的想像之門。

文化局長莊秀美指出，「春仔」是一種在新春和立春時使用的傳統裝飾物，把賀年的吉利字詞用漂亮的書法，寫在紙上而成，一般是貼在牆、門之上，在華人社會，每逢過年人們都會貼春聯，以增加節日的喜慶氣氛。▲「春仔串門子」展，發現春聯典故。

▲▼桃園市兒童美術館舉辦「春仔串門子-春聯的再想像」展。（圖／記者楊淑媛攝）▲「春仔串門子」展，發現春聯典故。

傳統春聯是由人手以毛筆書寫，但現在亦有機器印製的春聯。春聯的種類較多，有街門對、屋門對等，春聯多有橫批。為了讓市民朋友了解「春仔」的由來及典故，桃園市兒童美術館舉辦「春仔串門子-春聯的再想像」展，展出的藝術家有：王振泰、林思妤、洪子惟、袁啟陶、陳盈如、盧俊翰、蘇志成，分別運用不同媒材，經由想像和創作給「春仔」賦予不同樣貌。▲「春仔串門子」展，發現春聯典故。

另外，展場的帳篷展區中設置有5大互動式情境展區，讓小朋友在不同的情境中除了學習到傳統春聯及相關年節典故。展覽期間於周末規劃跟春聯及年節相關的創作教學課程，並由展出的藝術家親自授課，讓小朋友了解到藝術家展場展出的作品是如何發想及創作，也藉由親身手作來感受傳統節日的趣味與喜悅，並以此寄託新年的祝福與期許。

▲「春仔串門子」展，發現春聯典故。

此外，此次展覽首次推出『「春仔串門子﹒春聯的再想像」特展APP實境解謎闖關遊戲』，民眾可透過手機或平版下載「芝麻出任務」APP，在展場中尋找解謎答案，闖關成功後即可到服務台兌換DIY材料包或特展限定小物，歡迎大朋友帶領小朋友春節期間一起到桃園市兒童美術館親子共學。

▲「春仔串門子」展，發現春聯典故。

▲「春仔串門子」展，發現春聯典故。

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關鍵字：春仔串門子,春聯由來,桃園市兒童美術館,莊秀美　

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