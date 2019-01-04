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范可欽自爆搭公車3年「沒綁過安全帶」　公運處鼓勵民眾檢舉

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▲▼范可欽傷後首次露面記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

范可欽自爆搭公車3年「沒綁過安全帶」，公運處鼓勵民眾檢舉。（圖／記者屠惠剛攝）

記者嚴云岑／台北報導

廣告人范可欽去年因公車急煞導致輪椅翻覆，撞斷3根肋骨，經過22天住院、動了2次刀後，今（4）日首度公開露面，除了秀出親手設計的「ㄇ字型公車輪椅固定桿」，更自爆近2、3年搭公車從未綁過安全帶。台北市公運處表示，若公車司機未依規定幫身障乘客綁安全帶，將可依《公路法》開罰，最高可處9000元罰鍰。

范可欽表示，他在病房中持續思考如何縮短輪椅族出行安全，他想到雲霄飛車前方的橫桿，可以幫助乘客固定在座位上，就算360度旋轉也不會被甩出去，因此請設計師畫了一個「ㄇ字型」橫桿，「輪椅族上車後，只要把橫桿放下就能固定，時間也能從4分鐘縮短為4秒。」

▲▼「一定告死你」范可欽搭公車急煞　摔斷3肋骨！怒嗆司機被聽到。（圖／讀者提供）

▲范可欽搭公車急煞摔斷3肋骨！怒嗆司機被聽到。（圖／讀者提供）

台北市交通局長陳學聖表示，交通安全是交通局很重視的議題，雖然做了很多硬體設備加強，如低地板公車等，但對於身障者的輪椅固定，的確還有很多改善的空間，公車評鑑也有很多加重扣分項目，未來也有望參考范可欽的設計，提升輪椅族安全。

台北市公運處處長常華珍則提到，駕駛應主動幫身障朋友繫安全帶，儘管依照現行的SOP需要花4分鐘的時間，「但台北是民水準很高，是合理可以等待的時間。」過去也有司機完成固定後，乘客群起拍手鼓勵，但未來有可以簡化或縮短時間的設備，公運處也會朝該方向努力。

▲▼范可欽傷後首次露面記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

范可欽傷後首次露面記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

范可欽提到，自己近2、3年搭公車以來，已經被摔了2次，前一次是遇到大轉彎時被甩出去，直接在後空翻撞到肩膀，當時也是被送往內湖三總，所幸照X光無大礙，「但這次就沒有這麼幸運了。」

范可欽說，希望能透過自己的傷，喚起政府對身障者出行安全的注意。常華珍承諾，公運處已規劃於1月8日在大都會客運做觀摩會，教導公車業者如何正確幫輪椅族綁安全帶，民眾若發現有司機未主動協助，也可致電檢舉，最高可開罰9000元，去年台北市政府共開罰5件，其中一間就是大都會客運。

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關鍵字：范可欽,三軍總醫院,內湖三總,大都會客運,台北市公路局,公運處

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