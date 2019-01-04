辯論／卓榮泰反擊管案、去蔣化　游盈隆2度「笑噴麥」

▲台灣民意基金會董事游盈隆 。（資料照／記者周書羽攝）

記者賴于榛／台北報導

民進黨第16屆黨主席補選4日舉行第二次電視政見發表會，行政院前秘書長卓榮泰在詰問時，反擊管中閔案與去蔣化議題等指控時，對手台灣民意基金會游盈隆則是一邊聽一邊2度明顯的「笑噴麥」。

卓榮泰申論時指出，自己1986年出社會以來，在黨跟政府解決很多事情，而游盈隆有其專業，指出了很多民調問題施政困難，呼籲雙方可以合作，「你來發掘、我來解決」，期待兩人發揮專業為黨與國家解決目前問題，讓黨跟國家可以團結和諧運作，透過專業判斷與實務經驗讓黨更好，讓民眾把選票交給民進黨，「天助我黨、天助台灣」。

交叉詰問時兩人砲火全開，游盈隆質疑卓榮泰雖然是nice guy，可也是行政院第三把交椅、是執政重要成員，如果那麼會解決問題，怎會讓執政團隊遭遇那麼大的挫敗，難道都沒有責任？另外，游盈隆也追問卓榮泰在插管案、去蔣化的表現都很搶眼，立場到底是什麼，是否反對去蔣化？

卓榮泰則說，確實他在政院工作那麼久，確實有責任而且很重，因此敗選第二天他就請辭，但是當時院長為了政務穩定，請他留下，更否認自己在政院沒有解決問題，對著游盈隆呼籲，如果內部分裂，敵人會更強大，為何不能就目前問題檢討後同心一致檢討問題，跌倒後才會知道石頭在哪裡，他會搬走石頭，填好洞。

對於質疑促轉會提出去蔣化政策，卓榮泰強調，他並非反對，而是希望部會應該要想好之後再拿出來談；管中閔案部分，則是因為政府始終很關心社會正反兩方意見，但意見始終不一致，他才希望等訴願結束後再由教育部處置，他站在幕僚長的位置，當然應該反應行政院立場，提醒游盈隆很多事情需要依法辦理；游盈隆則是一邊聽一邊2度明顯的「笑噴麥」。