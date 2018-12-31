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10年最差跨年天！豪雨+強風猛灌　3高山「體感-4℃」可望降雪

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▲▼氣溫,天氣,寒流,冷空氣,冷氣團,冬天,高壓,低溫,降溫。（圖／記者林敬旻攝）

▲10年最差跨年天！全台還要濕冷2天。（圖／記者林敬旻攝）

記者許力方／綜合報導

跨年豪雨來襲，中央氣象局針對北北基宜4縣市發布「豪雨特報」，31日雖然冷氣團減弱，但受東北季風及南方雲系北移影響，迎風面北部、東北部降雨持續，桃園以北整天濕涼，高溫僅15度，低溫回升至14度，其中3000公尺以上高山不排除降雪，大霸尖山、玉山、合歡山降雪率達30％，被稱是「10年最差跨年天氣」。

氣象局預報，31日東北季風及南方雲系北移影響，各地天氣仍涼，北東部降雨仍持續，依舊有局部大雨可能，其中桃園以北整天偏濕涼，白天溫度在15、16度左右，東部也有短暫雨；中南部及東南部雲量漸增，偶有小飄雨，降雨時間不長，多半時間都是雲多狀態，高溫在23度至26度間。

▲▼10年最差跨年天！豪雨+強風猛灌　3高山「體感-4℃」可望降雪。（圖／中央氣象局）

▲10年最差跨年天！東北季風持續影響台灣天氣。（圖／中央氣象局）

▲▼10年最差跨年天！豪雨+強風猛灌　3高山「體感-4℃」可望降雪。（圖／中央氣象局）

▲▼10年最差跨年天！豪雨+強風猛灌　3高山「體感-4℃」可望降雪。（圖／中央氣象局）

▲豪雨+強風猛灌，3高山「體感-4℃」可望降雪。（圖／NCDR、中央氣象局）

▲▼宜蘭明池國家森林遊樂園，明池湖，雪景，下雪，寒流。（圖／記者徐文彬攝）

▲宜蘭明池是追雪熱門景點。（資料照／記者徐文彬攝）

跨年夜天氣除了北東部雲層厚且降雨明顯，東部短暫雨陣陣，其餘地區雲量偏多，然而仍有些許飄雨可能，深夜清晨中部以北、東北部低溫約14至16度，東部、東南部及南部約17度。氣象局並持續發布18縣市陸上強風特報，台南以北、東半部、恆春半島及金馬澎沿海空曠地區易有8至10級強陣風，沿海並有較大風浪，連假期間更感風寒。

若溫度及水氣條件配合，玉山約1度有機會降雪，機率達30％，體感更低至-4度，大霸尖山也有30％機率降雪；而合歡山因溫度約2度，以降雨為主，但可能偶有雨夾雪的情形，降雪機率同樣約30％。

▲跨年各地天氣。（圖／中央氣象局提供）

▲全台跨年天氣懶人包。（圖／中央氣象局）

【北部、宜花】：天氣更陰霾、雨勢更明顯，有些地方不排除大雨發生，相當濕冷，夜間僅14、15度，白天高溫也不超過20度，風大、下雨又低溫。

【台東】：雲量多、有短暫雨，偶爾會有雨停時後，溫度約18至21度間，仍然蠻有寒意。

【中南部】：南方雲系北移的影響，雲量增多，但因北上水氣不多，偶爾有小雨或飄雨可能，夜間清晨仍冷僅16、17度，白天溫度可到23度，沒下雨的時候舒適、有下雨的時候天氣較涼。

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