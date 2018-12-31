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國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

出門約會要穿運動鞋　斜背霹靂腰包才夠潮！ 

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厚底運動鞋（網路截圖）

文／特約撰述 福澤喬

想要好好研究「流行」這檔事，日本絕對是一個有趣的實驗室。每年年底日本經濟新聞社都會整理出一整年的流行趨勢，進行分析。今年流行趨勢可以用一句話來概括，那就「ダサカッコイイ」（醜美），日文「ダサい」的意思有點老氣、慫樣，但是「カッコいい」卻又是相反意思，指得是帥氣、好看。現在年輕人流行把當年老爸老媽的流行穿在身上，就成了「ダサカッコいい」（醜美）的流行時尚。

這個醜美風潮大概從 2017 年 11 月就開始吹起，一些喜歡跳街舞的年輕人，把家裡老爸的運動鞋穿上街。沒想到，這樣的混搭風反而形成了新的流行，已經消聲匿跡20 幾年，那些厚底的老爸運動鞋，紛紛出現在街頭，還透過 Instagram 快速在年輕族群中傳開，這個被稱為「 Dad Sneakers 」的流行就這麼被炒了起來。搭配著老爸運動鞋的流行，還有一個令人意外的潮流也跟著出現，就是老爸的霹靂腰包！對，沒有錯，就是那個霹靂腰包，不過不同於老爸們當年繫在腰間，現在的霹靂腰包要斜掛在肩上才帥氣。最潮的穿法是腳上穿著老爸厚底運動鞋，搭配細管七分褲才能看清楚老爸運動鞋的慫樣，肩上搭配上老爸的霹靂腰包，這就是現在日本年輕人最潮的時尚。  

這波回歸 90 年代的流行風，背後有好幾個原因推動著。這群喜歡穿「醜美」服裝的年輕人們，他們的年紀大約在 10~20 歲之間，剛好可以接收他們爸媽年輕時穿的衣服，加上日本年輕人現在不太花錢去買新衣服，對他們來說穿中古衣服，除了復古流行之外，還有一個原因就是省錢。根據日本消費廳今年公布的數字，日本的服飾配件從 1990 年 15 兆日圓的市場規模萎縮了 1/3 ，不到 20 年的時間蒸發掉 3 兆日圓。除了社會普遍的經濟狀況不好之外，網路上的跳蚤市場以及二手商店的便利性，強化了中古服飾的流通管道，對於這些年輕人來說，與其花一大筆錢買新的名牌服飾，還不如用不到一成的價格買些中古服飾就好。 

這也帶動一股 Revival （再造）的風潮，不到十年前，誰身上穿著一件印著大大品牌 LOGO 的衣服，一定會讓朋友們看不起。那時候的流行就是要把品牌藏得妥妥的，所以「無印良品」才會那麼受到文青們的喜愛。但是，現在「無印良品」的低調美學被挑戰，最近的流行時尚，不管是 CHANEL 或是 Christian Dior 都一定要有一個大大的 LOGO ，而且要越醒目才越潮！穿上這些服飾拍一張 Instagram 還得要故意 #1990 才能讓人知道這是向九零年代致敬，重新定義時尚品牌的價值！

透過 KOL 網紅們對於 Revival 推波助瀾，年輕世代們開始群起效尤。第一件事情就是去爸媽的衣櫃裡翻找是不是有合適的衣服，如果正好找到，尺寸卻不合，那就拍照上網，傳到跳蚤市場網站，賣掉之後再找找看網站上有沒有其他合適的尺寸？一個完整的商業生態鏈就自然而然形成。日本平成三十年之間，遇到了科技飛速創新，從 BBCALL 到 智慧型手機，從高調到簡約，又從樸實走向絢爛。這也難怪日本的知名的建築家井上章一要說：「所謂的美學，其實就是大眾觀點的最大公約數，美總會因為人的思潮發生改變。」現在走在路上看到年輕女孩子穿著大大的 LOGO 經過，千萬不要說「怎麼那麼醜？！」，因為不懂欣賞美的人有可能就是你。（笑）

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關鍵字：日韓風,福澤喬

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