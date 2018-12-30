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快訊／劉強東案「女方律師」擬起訴明尼蘇達大學

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▲劉強東飯局照流出，受害女主角曝光。▼ 。（圖／翻攝自今日頭條／誰的小眼睛沒有看老師）

▲劉強東飯局照流出，受害女主角曝光。（圖／翻攝自今日頭條／誰的小眼睛沒有看老師）

大陸中心／綜合報導

根據明州《星壇報》報導指出，當地時間12月28日，劉強東案「女方律師」認為，劉強東參加的博士項目，招募的大多是男性中年高管，志願者則大多是年輕女學生，但明尼蘇達大學（University of Minnesota, Twin Cities）對所有學生都有防性騷擾培訓，唯獨沒有向「該項目」參與者提供這項課程，因此有意起訴校方。

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關鍵字：劉強東,明尼蘇達大學,University of Minnesota, Twin Cities

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