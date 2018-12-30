快訊／劉強東案「女方律師」擬起訴明尼蘇達大學

京東集團創辦人劉強東在美國被控性侵21歲女大學生，事件延燒3個月，21日因為證據不足，被判決不起訴。他的妻子、網紅「奶茶妹妹」章澤天一直表態支持老公，近日卻傳出「狂刪微博」，令外界聯想婚變；不過，目前刪博一事已被澄清是誤會，她也被目擊跟劉強東一起去滑雪，似乎沒受影響。