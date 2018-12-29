海南新《方案》拚觀光：鼓勵賽馬、賣運彩

▲賽馬示意圖。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

大陸國家發改委28日推出《海南省建設國際旅遊消費中心的實施方案》通知，方案內容提到，未來海南將推進體育與旅遊產業融合發展，並鼓勵賽馬運動、沙灘運動、水上運動、航空運動、汽車摩托車運動、戶外運動等項目，規劃競猜型「體育彩票」和大型國際賽事彩票。

根據國家發改委提出的新方案指出，未來海南將朝向培育旅遊消費新業態、壯大健康旅遊、提昇文化旅遊、發展會展節慶旅遊、擴大體育旅遊、加快發展全域旅遊等目標前進。

在「擴大體育旅遊消費」規劃中提到，將推進「體育與旅遊產業融合發展，建立完善的體育旅遊產品體系和產業政策體系，建設國家體育旅遊示範區。鼓勵沙灘運動、水上運動、賽馬運動、航空運動、汽車摩托車運動、戶外運動等項目發展。支持海南加快探索休閒漁業規範化管理，有序發展遊艇遊釣。放寬參賽運動船艇、飛行器、汽車摩托車的入境限制。」

▲大陸運彩示意圖。（圖／翻攝自大陸《看看新聞Knews》的秒拍）

除了觀光消費之外，海南也將加速建設「國家體育訓練南方基地」，建設運動訓練和賽事基地，培訓運動員，以及休閒體育運動消費市場。積極開展賽事展覽、運動培訓和休閒體驗，打造體育運動休閒度假小鎮，培育濱海休閒體育運動消費市場，發展競猜型體育彩票和大型國際賽事即開彩票。

根據《新華社》報導，海南省旅遊和文化廣電體育廳廳長孫穎表示，《方案》指明海南「國際旅遊消費中心建設」的戰略定位和主要目標，使海南現代服務業龍頭產業以及旅遊業有了全局性、戰略性、前瞻性的行動綱領。孫穎說，全省旅遊文化系統將按照黨中央、國務院、省委省政府全面深化改革的戰略部署，圍繞《方案》提出的「旅遊高質量發展示範區」、「旅遊體制機制創新試驗區」、「世界知名國際旅遊消費勝地」的戰略定位，以「到2025年國際旅遊消費中心基本建成」為目標，在打造國際旅遊消費中心上下足功夫、用好力氣。