影／奇蹟大師重出江湖！低調出入台中七期商辦　月租高達6位數

記者葉國吏／綜合報導

「奇蹟大師」賴俊吉又要重起爐灶了嗎？2014年因駕駛保時捷阻擋救護車、承諾捐救護車跳票被判刑6月、緩刑3年；隨後又在2016年涉嫌違法吸金30萬元交保，多次登上媒體版面。沉寂2年後，又被民眾目擊出現在台中七期高檔商辦，租金高達6位數。

根據《東森新聞》報導，賴俊吉退租位在台中市西區中美街的35年老房，改搬到台中七期高檔商辦，月租金也從原本的不到5萬元變成6位數。

▲奇蹟大師賴俊吉被目擊出入台中七期高檔商辦。（圖／翻攝東森新聞）

這棟商辦就位在台中第六分局旁，光是低樓層百坪月租就高達6位數，而且進出動線繁雜，訪客必須要事先經過同意才能拿到臨時通行卡，而且電梯只根據感應卡到達該樓層，門禁相當森嚴。

抵達賴俊吉公司，櫃檯小姐聽到要找主管，還以「必須事前預約」為由婉拒，同時要求留下名片、事後再予以聯絡。

▲奇蹟大師賴俊吉台中七期辦公室外觀。（圖／翻攝Google map）

「奇蹟大師」賴俊吉，因為擋救護車被起底，就連國中同學也出來爆料，原來賴俊吉以前的綽號叫「蟾蜍」，在學校的表現並不突出，成績屬於中後段，私下倒是很健談，沒想到過了20幾年，「蟾蜍」竟搖身一變，變成學員深信不疑的奇蹟大師。