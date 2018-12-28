　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

影／奇蹟大師重出江湖！低調出入台中七期商辦　月租高達6位數

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者葉國吏／綜合報導

「奇蹟大師」賴俊吉又要重起爐灶了嗎？2014年因駕駛保時捷阻擋救護車、承諾捐救護車跳票被判刑6月、緩刑3年；隨後又在2016年涉嫌違法吸金30萬元交保，多次登上媒體版面。沉寂2年後，又被民眾目擊出現在台中七期高檔商辦，租金高達6位數。

根據《東森新聞》報導，賴俊吉退租位在台中市西區中美街的35年老房，改搬到台中七期高檔商辦，月租金也從原本的不到5萬元變成6位數。

▲▼奇蹟大師賴俊吉台中七期辦公室外觀。（圖／翻攝Google map）

▲奇蹟大師賴俊吉被目擊出入台中七期高檔商辦。（圖／翻攝東森新聞）

這棟商辦就位在台中第六分局旁，光是低樓層百坪月租就高達6位數，而且進出動線繁雜，訪客必須要事先經過同意才能拿到臨時通行卡，而且電梯只根據感應卡到達該樓層，門禁相當森嚴。

抵達賴俊吉公司，櫃檯小姐聽到要找主管，還以「必須事前預約」為由婉拒，同時要求留下名片、事後再予以聯絡。

▲▼奇蹟大師賴俊吉台中七期辦公室外觀。（圖／翻攝Google map）

▲奇蹟大師賴俊吉台中七期辦公室外觀。（圖／翻攝Google map）

「奇蹟大師」賴俊吉，因為擋救護車被起底，就連國中同學也出來爆料，原來賴俊吉以前的綽號叫「蟾蜍」，在學校的表現並不突出，成績屬於中後段，私下倒是很健談，沒想到過了20幾年，「蟾蜍」竟搖身一變，變成學員深信不疑的奇蹟大師。

ET快訊
鈕承澤案生變！小學同學律師胡原龍突解除委任
快訊／浩鼎案一審宣判　前中研院長翁啟惠無罪
男女公園野戰嗆路人「走開」！布簾卻讓他們免罰

關鍵字：奇蹟大師,賴俊吉

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「一心向佛？」水果賊深夜攜帶兇器　邊偷蜜棗邊聽佛經

快訊／濱江街Lexus維修廠竄濃煙　疏散廠內員工灑水搶救

快訊／浩鼎案一審宣判　前中研院長翁啟惠獲判無罪

官司不到1個月　鈕承澤「小學同學」律師胡原龍突解除委任！

學前方路人闖紅燈！男違規走斑馬線　慘遭客運輾過小腿

屏東竹田鄉代會主席吳定軒就職僅2天　4年前販毒案要去坐牢

驚悚畫面曝！車主被平頭男敲窗借賴打　下一秒驚見「他手上藏刀」

助理酒駕肇事倒地胡言亂語　議員：「依法處理　絕不護短」

影／奇蹟大師重出江湖！低調出入台中七期商辦　月租高達6位數

國道一號4車追撞！車體稀巴爛　男女頭部撕裂送醫

父喊「收攤了」度咕萌孩秒醒　網笑：把拔笑聲超魔性XD

街訪韓國人對於台灣的印象？　打工高中生：有點鄉下的感覺

只剩她能救...岳母拒絕捐腎給妻子　女婿崩潰下跪！痛哭到暈厥抽搐

范瑋琪曾是英文補習班老師！　這樣教飛翔學單字...網讚：超厲害

妻疑老公偷吃開VOLVO尾隨　竟意外「2輪側站」疊上BMW

聖誕節抽中「超豪華」禮物　開箱後傻眼...網：這台很貴ㄟ

弟弟抽到最大盒禮物好開心！　拆開見「白色棒狀物」秒假哭

賴解孵承受極大壓力　Ella哭著：老公，對不起！

和郝龍斌在住處獨處3小時？　游淑慧擬提告：他像爸爸一樣

Angelababy不彎腰「助理蹲地幫脫鞋襪」　網PO證據照開戰！

「一心向佛？」水果賊深夜攜帶兇器　邊偷蜜棗邊聽佛經

快訊／濱江街Lexus維修廠竄濃煙　疏散廠內員工灑水搶救

快訊／浩鼎案一審宣判　前中研院長翁啟惠獲判無罪

官司不到1個月　鈕承澤「小學同學」律師胡原龍突解除委任！

學前方路人闖紅燈！男違規走斑馬線　慘遭客運輾過小腿

屏東竹田鄉代會主席吳定軒就職僅2天　4年前販毒案要去坐牢

驚悚畫面曝！車主被平頭男敲窗借賴打　下一秒驚見「他手上藏刀」

助理酒駕肇事倒地胡言亂語　議員：「依法處理　絕不護短」

影／奇蹟大師重出江湖！低調出入台中七期商辦　月租高達6位數

國道一號4車追撞！車體稀巴爛　男女頭部撕裂送醫

謝金河／韓流概念股逐漸降溫

認養斗六棒球場　運動家董座廖了以團隊拿下

雙子星案最優申請人傳中資色彩　柯文哲：投審會要說明

三重立委補選　蘇貞昌挺余天回鍋參戰

「一心向佛？」水果賊深夜攜帶兇器　邊偷蜜棗邊聽佛經

保守電視台竟推出19禁韓劇！《壞刑警》男主角演技強到發抖

離婚楊冪後神隱6天！　劉愷威首現身香港商場「做這件事」

情侶搭電車…4人秒躺互揉擁抱！網怒譙不忘看「薄紗胸前最美風景」

罹「罕見癌症」暴瘦25公斤！25歲正妹認命：不治就捐器官…

小賈自創「潮流飯店拖鞋」開賣　台幣150元秒完售

社會熱門新聞

「放鳥百岳男」被求償231萬全..

男大生騎阿里山看日出　遭逆向遊..

板橋三寶惡意逆向　義交遭撞慘趴..

國道警開路畫面曝光！男嬰母淚崩..

即／淡水騎疑自摔「腦漿外溢」亡

女兒爆男師父「宿姦」女學生　目..

北市刑大追捕持槍毒販　特勤整裝..

即／內湖中租迪和被砸！警逮16..

即／直奔167公里！花蓮命危早..

春水堂餐桌杯接男童尿　母爆氣：..

男女公園野戰　布簾讓他們妙逃刑..

更新／越南團來台跑光　移民署抓..

新莊毒大哥持槍跳車　逃林口山區

領50萬遭攔原因曝光　婦苦笑：..

更多熱門

相關新聞

手遊吸金5千萬 奇蹟大師30萬交保

「奇蹟大師」賴俊吉再添爭議，他涉嫌以手機遊戲名義違法經營多層次傳銷，吸金約5千萬，有5千人受害，檢調日前發動搜索，查扣不法所得800多萬元及名錶、名牌包等，賴俊吉訊後以30萬元交保，巫姓男子收押。

奇蹟大師現身！被直擊搞手遊直銷

奇蹟大師復出　門票百元聽眾20人

修法了！擋救護車罰錢+吊銷駕照

免捐300萬！奇蹟大師改輕判定讞

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 印尼海嘯 王祖賢 王令麟 聖誕節 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 江丙坤 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 地震 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

漢堡肉驚見密集膿皰！網友全嚇傻：咬5口了

IG深夜詭異更新　被全球網友嗆爆

假請太多無年終　他6證據打臉老闆

罔腰賣1580元保養品　網撕開包裝：是別家200元商品

翁全身抖動大笑！土地公降駕迎媽祖

屏東負能量路跑關卡曝光　主辦出大絕

大飛「她說好」求婚影片曝光！

他被繼父養大　聖誕節送上收養書

農場驚見35條響尾蛇狂竄　3男嚇歪

小玉發禮物時間一到「0人到場」

「放鳥百岳男」被求償231萬全部繳完

她神解析蔡依林MV　30處暗喻看完起雞母皮

韓國瑜要建夢幻大機場？選址曝光

男大生騎阿里山看日出　遭逆向遊覽車撞死

老公模型塞滿2層樓　網見神物跪了

更多

最夯影音

更多

父喊「收攤了」度咕萌孩秒醒　網笑：把拔笑聲超魔性XD

街訪韓國人對於台灣的印象？　打工高中生：有點鄉下的感覺

只剩她能救...岳母拒絕捐腎給妻子　女婿崩潰下跪！痛哭到暈厥抽搐

范瑋琪曾是英文補習班老師！　這樣教飛翔學單字...網讚：超厲害

妻疑老公偷吃開VOLVO尾隨　竟意外「2輪側站」疊上BMW

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

逛逛你喜歡的房子

加入降價立刻通知你，還可以抽iPhone！

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面