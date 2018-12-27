春水尿童有感　綠玫瑰：別拿「有小孩」合理化野蠻行為

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

日前，一名網友在台中新光三越內的春水堂分店目擊，有小男童疑似尿急忍不住，年輕媽媽便拿了紙杯，讓孩子站在餐桌上，當眾露鳥解放膀胱，這一幕被網友拍下來貼上臉書，這位媽媽火冒三丈跑來理論，嗆貼文者一定沒有小孩，想用這種方式來獲得注目，還表示要向貼文者提告，引起眾人討論：「我們的教養去哪了？」

沒錯，這位網友沒有經過後製，就把男童的臉跟生殖器，直接曝露在網路世界傳播，這在法律上面站不住腳，可是，當這位媽媽選擇在公開場合脫下孩子的褲子，還把他立在桌上排尿，難道她就顧及到孩子的身體隱私權，與他人用餐的基本尊重嗎？身邊全是來吃飯、喝茶的客人耶！

嘿，這位媽媽，我們都是母親，都知道孩子不按牌理出牌，也正因此，才會選擇方便的百貨公司用餐，人有三急，您大可以把孩子抓到角落或桌下，拿個外套、紙袋稍微遮掩，您不是耶，讓小孩站在桌上，是深怕人家沒看到兒子解放的雄姿嗎？

拿「沒有小孩才會這樣說」來當擋箭牌更是惡劣！您自己一時不察、做事不考慮別人，拉我們這些認真做媽的下水幹嘛？不能拿「我有小孩」來合理化這種野蠻行為！就是因為小孩行為不好掌控，所以媽媽的教養方式與尺度才更為重要啊！

我的孩子也很會跑廁所，不管到哪、做什麼事，我總是叮嚀她「先去洗手間」！包括：起床、出門前、上車前、下車後、用餐前、用餐後，第一件事情都是先去解放，有時候孩子說不想上，結果遠離廁所才不到3分鐘，就說尿急！所以，一定要去蹲蹲看。

如果您的孩子正在戒尿布，排尿時間不固定，那到了餐廳或夜市等、人多不容易找廁所的地方，不妨給孩子穿拉拉褲，再不行，真的要拿紙杯上場，拜託去當角落生物，拿個東西幫忙擋一下好嗎？

雖然，最後貼文的網友被逼得出來道歉，但說真的，最該道歉的是那位媽媽，非但不顧慮公眾權益，也不重視孩子的身體隱私，還拖我們這些嚴謹做事的母親下水，拜託，有點修養好嗎？

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團、「焦糖綠。玫瑰caramelgreen」部落格。