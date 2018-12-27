　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
親子

春水尿童有感　綠玫瑰：別拿「有小孩」合理化野蠻行為

請按讚支持ETtoday新聞雲

（圖／示意圖，翻攝自PAKUTASO網站）

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

日前，一名網友在台中新光三越內的春水堂分店目擊，有小男童疑似尿急忍不住，年輕媽媽便拿了紙杯，讓孩子站在餐桌上，當眾露鳥解放膀胱，這一幕被網友拍下來貼上臉書，這位媽媽火冒三丈跑來理論，嗆貼文者一定沒有小孩，想用這種方式來獲得注目，還表示要向貼文者提告，引起眾人討論：「我們的教養去哪了？」

沒錯，這位網友沒有經過後製，就把男童的臉跟生殖器，直接曝露在網路世界傳播，這在法律上面站不住腳，可是，當這位媽媽選擇在公開場合脫下孩子的褲子，還把他立在桌上排尿，難道她就顧及到孩子的身體隱私權，與他人用餐的基本尊重嗎？身邊全是來吃飯、喝茶的客人耶！

嘿，這位媽媽，我們都是母親，都知道孩子不按牌理出牌，也正因此，才會選擇方便的百貨公司用餐，人有三急，您大可以把孩子抓到角落或桌下，拿個外套、紙袋稍微遮掩，您不是耶，讓小孩站在桌上，是深怕人家沒看到兒子解放的雄姿嗎？

拿「沒有小孩才會這樣說」來當擋箭牌更是惡劣！您自己一時不察、做事不考慮別人，拉我們這些認真做媽的下水幹嘛？不能拿「我有小孩」來合理化這種野蠻行為！就是因為小孩行為不好掌控，所以媽媽的教養方式與尺度才更為重要啊！

我的孩子也很會跑廁所，不管到哪、做什麼事，我總是叮嚀她「先去洗手間」！包括：起床、出門前、上車前、下車後、用餐前、用餐後，第一件事情都是先去解放，有時候孩子說不想上，結果遠離廁所才不到3分鐘，就說尿急！所以，一定要去蹲蹲看。

如果您的孩子正在戒尿布，排尿時間不固定，那到了餐廳或夜市等、人多不容易找廁所的地方，不妨給孩子穿拉拉褲，再不行，真的要拿紙杯上場，拜託去當角落生物，拿個東西幫忙擋一下好嗎？

雖然，最後貼文的網友被逼得出來道歉，但說真的，最該道歉的是那位媽媽，非但不顧慮公眾權益，也不重視孩子的身體隱私，還拖我們這些嚴謹做事的母親下水，拜託，有點修養好嗎？

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團「焦糖綠。玫瑰caramelgreen」部落格

ET快訊
單身狗別羨慕！情侶愛放閃「少了2因素」很快就分手
賈靜雯蘇有朋13年「倚天CP」合體　「左下角亮點」笑炸
特休請太多領無年終　他「6證據檢舉」老闆給錢求饒

關鍵字：焦糖綠玫瑰,caramelgreen,親子,育兒,教養,教育,親子活動,身教,春水堂

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 親子最新 全站最新

未滿3歲不准玩　崩潰媽停機怒嗆新北耶誕城

超扯！崩潰媽照三餐盯場狂轟新北耶誕城　工讀慘被離職

哭哭討抱怎麼辦？綠玫瑰：訓練獨立要先培養他的安全感

見4歲狂粉守候　米妮暖心一抱：融化了

指甲咬到剩一半…聰明1招助孩子成功戒咬甲！

虐童新聞一再發生　綠玫瑰：不是不看，悲劇就不會發生

單親媽生病先安頓孩子再急診　綠玫瑰：別幫虐童找理由

春水尿童有感　綠玫瑰：別拿「有小孩」合理化野蠻行為

基本工資雙漲、發票兌獎換地點　2019年新制上路懶人包一次看！

蔡依林淚崩與過去的自己和解　「我都走過來了你也可以」

《怪美的》MV終於來了～ 蔡依林穿獄服美翻！

阿伯「暴風式左切」不顧後方車　下秒安全帽噴飛倒輪下險爆頭

聲林之王EP11【獨家幕後花絮】李佳歡徐佳瑩忘情合唱《出口》調皮老蕭不忘調侃Lala身高

蔡依林x理科太太超深入對話！　回首心路歷程：我很想哭

寂寞沒人理的地方阿北... 柯P飆唱三曲台下忙敬酒

北部人評價3樣中南部早餐　鹹豆漿直接淘汰：像嘔吐物

《人不彪悍枉少年》李漁有夠溫柔　送紅舞鞋讓黃澄澄勇敢追夢

11年前被鈕承澤逼拍床戲！　柯奐如正視傷口：傷痛無法消失

春水尿童有感　綠玫瑰：別拿「有小孩」合理化野蠻行為

韓國瑜穿襪子睡覺保陽氣！中醫曝「體虛危機」：吃3類食物更有效

高嘉瑜「眼球運動」春聯加碼1萬張秒殺了！　網友哀嚎：快出Line貼圖

張文福明年組4人男團出道！　同隊還有兩個《101》出身成員

謝娜雙胞胎女兒「Q萌蛋糕裙」價格曝光！　網嘆：真寵

張衛健爆引退不再拍戲！　弟弟暴斃身亡、妻子流產陷陰霾

謝長廷歲末盤點「駐日5大政績」　網友嘴翻：2020酸宗痛

CBA／廣州轟144分本季新高狂電天津　陳盈駿替補6分

維他命C保養品狂擦都沒白？4個常犯細節，做錯變更黑

CBA／劉錚賞弗神火鍋　野獸致命外線廣廈逆轉上海

春水尿童有感　綠玫瑰：別拿「有小孩」合理化野蠻行為

揪團9女16男最狂性愛趴　主辦人親送「女友大戰6男」3人起訴

親子熱門新聞

寶寶睡覺愛舉小手投降　原因超萌..

不讓寶寶吃手　你在阻止他變聰明

寶寶為何愛盯著媽媽看？原因真萌

這3種互動保證讓孩子關心門

孩得流感　傻媽：能少隔離幾天嗎

生雙胞胎託小姑幫顧的下場是....

口腔破超過30個洞　對抗腸病毒..

寶寶睡覺發出鼾聲　媽咪要多留心

英國老嫗兩女兒嫁王子、億萬富翁

孕婦抱小孩的兩種危害不得不關注

春水尿童：別拿小孩合理化野蠻

怕小朋友吃太慢　師湯飯水果攪一..

嫌男友賺少　她想回吸毒前夫懷抱

八仙塵爆倖存者：痛苦是爸媽哭了

更多熱門

相關新聞

他被繼父養大　聖誕節送上收養書

美國德州休士頓男子韋斯特（Alec West）25日上傳一段影片，讓許多網友流下眼淚。他提到，他從3歲開始就被繼父照顧，這次聖誕節，他選擇送上收養契約書，希望對方能夠簽立。這名壯碩的繼父看到後則泣不成聲，緊緊擁抱著韋斯特。

遠離iPad　托兒所野放孩子到森林

大轉彎！春水堂尿尿男童媽「836字道歉」

原PO致歉了　網譙爆男童媽：妳才該道歉

春水堂餐桌杯接男童尿　母爆氣：有什麼錯嗎

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 印尼海嘯 王祖賢 王令麟 聖誕節 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 江丙坤 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 地震 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

小玉發禮物時間一到「0人到場」

網友狂酸！《比悲傷》編劇解密15個「BUG」

歐洲龍婆2019年預測：普丁遭暗殺、川普會失聰

媽媽LINE「你姐氣絕身亡」　真相笑瘋全網

史上最負能量路跑！加油標語嘴爆跑者

小鬼公開「新鬼嫂」躺肩依偎照

美國偶遇迪麗熱巴！網傻眼：身材跟圖差太多

狼犬啃私密物當潔牙骨　主人尷尬

隋棠產後6天跑趴超狂！

岳母拒絕捐腎救妻　女婿哭到暈倒抽搐

孫安佐再發影片　吃麵線＋單槓秀

罔腰賣1580元保養品　網撕開包裝：是別家200元商品

金老佛爺生完2胎「鼻子惡化越來越朝天」！

假請太多無年終　他6證據打臉老闆

老公堅持看廟會遶境！她停車見亮點暴怒

更多

最夯影音

更多

基本工資雙漲、發票兌獎換地點　2019年新制上路懶人包一次看！

蔡依林淚崩與過去的自己和解　「我都走過來了你也可以」

《怪美的》MV終於來了～ 蔡依林穿獄服美翻！

阿伯「暴風式左切」不顧後方車　下秒安全帽噴飛倒輪下險爆頭

聲林之王EP11【獨家幕後花絮】李佳歡徐佳瑩忘情合唱《出口》調皮老蕭不忘調侃Lala身高

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面