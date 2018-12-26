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防疫漏洞！關務署查獲百億毒品　遭爆裁罰後私下銷單

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▲總統蔡英文19日視察桃園機場，宣示防疫和查緝違禁品的決心。但國境管制失靈，槍枝、毒品卻從貨棧倉儲登台。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

非洲豬瘟疫情延燒，總統蔡英文上週探訪桃園機場，視察防疫管制情形，並強調國境安全。但本刊接獲爆料，指空運物流業員工多次與毒梟勾結，利用貨棧倉儲走私，5年內被查獲逾百億元毒品入境，另有槍枝、境外動物等違禁品；雖然涉案人員後來均遭法辦，但身為主管機關的關務署竟未對明顯有管理疏失的倉儲業者，進行行政處罰，或裁罰後隨意撤銷罰單，對業者毫無嚇阻作用，讓民眾質疑關務署無視國門洞開，縱放不法違禁品流入境內。

1位熟知內情的航警透露，桃園機場的空運貨物，除了部分進出口郵包外，都必須經過華儲、榮儲（長榮物流）、遠雄、永儲4大倉儲才能入境，而2005年至今，這四大倉儲的員工涉及13件重大走私槍、毒、違禁品等違規案件，據警方統計，其中5年毒梟透過倉儲就走私市值高達百億元、重量近千公斤的毒品。

關務署遭民眾質疑縱放物流業者，讓國門形成隱形漏洞。

面對這些重大的違法、違紀案，檢警調等執法部門都曾揪出涉案者法辦，但身為國境守護者之一的財政部關務署，卻在背後扯後腿。1位倉儲資深主管透露，海關不僅裁罰過輕，甚或護航不裁罰，還曾在裁罰後撤銷罰單，讓人質疑是有心縱放業者。

華儲公司十餘年間發生多起走私毒品、違禁品案，海關卻輕縱，遭質疑有特殊待遇。
 
面對如此重大的毒品案，關務署卻僅在去年以「擅行移動貨物」的奇怪理由，輕罰華儲6萬元，如此輕輕放下的行徑令人匪夷所思。

關務署身為主管機關，理應對槍、毒和可疑動植物產品嚴加察查，但近5年來的走私槍、毒案卻層出不窮，漏洞百出；甚至對走私毒品案「抓了不罰」「罰了又私下撤銷」。諸多案例顯示邊境執法失能，政府理應正視這個問題，否則私梟和非法走私集團將更加有恃無恐，嚴重威脅國安。

今年5月，25把槍榴彈發射器被華儲員工誤放行入境，關務署竟然未開罰。
華儲員工與私梟勾結，走私史上最大量、市值達68億元的海洛因，關務署僅輕罰6萬元了事。（中央社）

★鏡週刊關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。

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