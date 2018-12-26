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拉麵吃多了　也能成為米其林餐廳的廚師

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米其林導覽 。（圖／官網截圖）

文／特約撰述 福澤喬

古人有「學而優則仕」，現代人則是美食吃多了也能成為米其林主廚。位在日本島根縣的濱村溫泉車站附近有一家中古車販賣店，這間拉麵店被收錄在2019年日本米其林必比登推薦名單中。等等！中古車販賣店？拉麵？這是什麼奇怪的組合？而且這家中古車販賣店的拉麵只有兩種：醬油拉麵以及鹽味拉麵。重點是店老闆吉田克己根本沒有經營過餐飲業，也沒去上過任何一家料理學校。「三年來全都按照自己喜歡的口味，慢慢實驗調整」，吉田克己就是這家拉麵店好吃的最大秘密。

四處隨便吃吃 從菜鳥吃成了專家

吉田克己原本只是一個美食部落客，平常開這家中古車販賣店營生，沒事就跟老婆四處隨便吃吃、拍拍照、寫寫文章跟好朋友們分享。有時候他也會買材料回家，在自家的廚房裡研究拉麵的湯頭，只要遇到村子有廟會，他會租一個攤位賣賣自己做的拉麵同樂，沒想到大家的評價都還不錯。

三年前，他突發奇想：「反正濱村這個鳥不生蛋的地方，一年賣中古車也賺不到幾毛錢，乾脆就把中古車販賣店改裝成拉麵店好了。」於是，吉田克己把中古車店整理出17個座位，準備大展身手賣他特製的拉麵，原本打的算盤是憑著他美食部落格的人氣還有這幾年在村子廟會的好評，一天賣出幾十碗應該沒問題吧！可是，開幕第一天的成績居然是「零」！

用大數據研究湯頭組合以及烹煮的問度時間

不過這也沒有打擊到吉田克己多少的信心，「如果沒有人吃，我就自己吃」，他抱持著這個「佛系」的想法，天天按時開店營業。吉田夫妻一個負責內場煮麵、一個負責外場招呼客人，兩個人的小日子過得也算是愜意。尤其是吉田克己過去的工作，幾乎都與汽車以及跑業務有關，五十幾年的人生從來也沒有想去經營餐飲店，甚至連在餐飲店打工過的經驗都沒有。

日本拉麵最重視湯頭，於是他把研究湯頭當成實驗課，一個個的食材慢慢加、慢慢煮、慢慢調整。也因為過去的工作經驗，他非常重視數據，每一次的調整不是憑直覺，而是用標準的量器以0.1為單位，調整溫度以及數量。

鳥不生蛋的縣份 擠入西日本八大推薦拉麵行列

慢慢的透過鄉里鄰居們的口耳相傳，三年來吉田的拉麵似乎在島根也開始闖出了一點知名度。有一天一個穿著西裝的上班族走進店裡來，吉田本來以為他是賣輪胎的銷售員，也沒特別招呼他，就按照三年來不變的模式，做出一碗鹽味拉麵給這個上班族。

沒想到今年10月才被通知這家中古車販賣店的拉麵被收錄在2019年的米其林必比登建議名單中，那個賣輪胎的銷售員其實是米其林的調查員。這一本介紹2019年版的米其林，在西日本地區推薦的必比登拉麵總共有8家，除了吉田的拉麵店之外，全都集中在京都以及大阪兩個城市。

最大心願 摘下米其林的星星

吉田的拉麵店也因此成了島根縣的招牌，被稱為「奇蹟的拉麵店」。從那時候開始，原本一天只能賣出十幾碗的拉麵，現在每天都只能設定上限60碗。「不設定上限，我們兩夫妻會累死啊！」吉田苦笑著說。現在吉田的拉麵店，經常都是開店不到一個小時，拉麵就賣光。

對於吉田來說，下一個要挑戰的目標，是要拿到米其林的星級評等，畢竟現在被列米其林星級的拉麵店，全日本只有兩家而已。不過，問到吉田他現在到底是中古車販賣店的老闆？還是拉麵店的老闆？「嗯，都是吧！」吉田這麼回答，只是他的心裡，似乎更想當一個米其林星級拉麵店老闆。

ET快訊
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關鍵字：日韓風,福澤喬

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