▲ 坪林「綠光茶園」有機之光，陳陸合獲選全國模範農民。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市坪林區茶葉產銷班第八班班長陳陸合，退休後回到故鄉坪林致力於推廣有機茶，與兒子陳易泰經營綠光茶園及生態導覽體驗，在新北市政府與坪林農會的推薦下，獲農委會評選為第31屆全國模範農民，成為有機之光。

陳陸合家鄉在坪林，家中4代茶農，國中畢業就下山打拼，在松下電器服務28年退休後決定返鄉種有機茶，將茶園取名為「綠光茶園」，就是「希望土地散發綠色的光芒。」想讓買的人可以喝的健康、喝的安心。

▲ 坪林「綠光茶園」模範農民陳陸合栽種有機茶。

陳陸合說，從自家3分地開始養地，不用農藥、化學肥料、除草劑，全靠人工除草，跟著改良場專家學運用蟲害天敵建立食物鏈，幾年下來，茶園達到生態平衡，成了翡翠樹蛙的樂園，茶園內一個個藍色水桶都是翡翠樹蛙的家，而有了「青蛙王子」的稱號。在農業局的輔導下取得生態保育標章，更帶領坪林茶葉產銷班第八班獲得行政院農業委員會2015年全國十大績優農業產銷班的殊榮。

就讀台大財經所的兒子陳易泰，也認同父親的理念，回到了坪林家鄉，與父親一同經營有機茶園。陳易泰認為，有機是一種三贏局面，自然得到保育、消費者安全健康、農人可以獲利。父子倆不但種有機茶，更時常舉辦採茶、製茶的體驗。讓遊客自己體會茶園生態。農業局與坪林區農會2018年推薦陳陸合參加農委會的選拔，果然不負眾望獲選為第31屆模範農民。成為真正的「有機之光」。

農業局表示，這幾年新北市開辦了營養午餐吃有機蔬菜、農夫市集、小農鮮舖等多樣化的通路，讓有心從事有機耕作的農友無後顧之憂，有機最需要的就是通路，「先有通路、再開農路」。明年的IFOAM Asia「有機青年論壇」也將邀請更多在地成功的經驗與國際分享，歡迎大家支持有機農業。體驗有機茶園可洽陳陸合班長0952-600-268。

▲ 坪林「綠光茶園」模範農民陳陸合栽種魯冰花。

▲ 坪林「綠光茶園」模範農民陳陸合栽種魯冰花。