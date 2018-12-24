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狠將恩師一軍！網爆高偉「自立門戶大挪移」　高國華教室全黑開天窗

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▲▼補教名師高國華今天下午到高偉數學補習班指控徒弟高偉養小鬼、並讓員工毆打他。（圖／記者張君豪攝）

▲高國華召開記者會，控訴徒弟高偉恩將仇報，還爆料高偉學歷造假。（圖／記者張君豪攝）

社會中心／綜合報導

在補教界小有名氣的名師高國華驚爆與徒弟「高偉」發生糾紛，還遭對方補習班職員出手打傷，昔日的師徒二人徹底撕破臉；高國華23日下午還召開記者會，除了控訴玄幻的「道術作法」、「養小鬼陷害」外，還大掀高偉老底，指出他學歷根本造假。在師徒紛爭浮上檯面後，有網友爆料過去高偉曾在高國華旗下教書，但卻悄悄出招將了恩師一軍，一夕之間帶走補習班內大批老師、行政人員，讓高國華隔天大開天窗。

高國華畢業於國立師範大學英語學系，1980年代創立文教補習班，全身投入補教事業，因英語教學獨樹一格，且成效卓越，很快在補教界中竄起，成了補教名師。

但高國華過去糾紛不斷，與美女主播蔡郁璇再婚後，又於2010年爆出與另名補教天后陳子璇激情舌吻，後續內幕醜聞不斷，高國華也因此結束了與蔡郁璇的婚姻，還被外界譏為「補教人生」。自此之後，高國華的補教事業不如以往，接連爆出招生不力、財務危機，還於2012年傳出旗下4家分校全數倒光，最後淪為每堂課領5000元的「鐘點教師」。

▲▼高國華。（圖／翻攝自陳子璇臉書）

▲高國華在與第二任妻子蔡郁璇離婚後，於2011年低調與陳子璇公證結婚。（圖／翻攝自陳子璇臉書）

在補教人生落幕後，高國華又再掀波瀾，控訴同為補教界數學名師的徒弟「高偉」私下施以邪術作法、養小鬼，害得他厄運連連，還避不見面長達13年，甚至他日前登門尋找高偉對質時，還遭到對方補習班主任痛毆，弄得滿身是傷。

鏡頭前，高國華神情氣憤，強調高偉是他一手調教出來的徒弟，而自己還是他的「恩師」，不料對方竟恩將仇報。高國華爆料，高偉本來姓周，叫做周伯宏，「『高偉』這名字還是我幫他取的，他也不是台大數學系、數學研究所的，還騙我是亞青盃籃球國手、騙我是台大校隊！」控訴高偉學歷造假。

事實上，早在這次濺血衝突曝光之前，師徒兩人就已不合多年；根據《三立新聞網》報導，有網友爆料，高偉最一開始是在高國華旗下教數學，但在逐漸累積實力、學生群後，高偉卻悄悄自立門戶，還在一夕之間將補習班內大批的行政人員、老師、學生帶走，害得高國華隔天到補習班時獨坐空城，連燈都沒人開，根本無法上課，師徒二人自此反目，徹底恩斷義絕。

▼高偉數學補習班23日正常上課，對於高國華控訴低調拒絕回應。（圖／記者張君豪攝）

▲▼補教名師高國華今天下午到高偉數學補習班指控徒弟高偉養小鬼、並讓員工毆打他。（圖／記者張君豪攝）

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關鍵字：高國華,補教界,高偉,補習班,鳳陽派,邪術,養小鬼,作法

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