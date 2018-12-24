演唱會上又抓一名在逃人員　「捕神」張學友再度立功

▲「捕神」張學友。（圖／環球提供、微博／石家莊公安發言人）



大陸中心／綜合報導

「捕神」張學友近日在廣東省江門市舉辦演唱會，這一次又再度成功在演唱會中捕獲一名在逃人員。從今（2018）年4月在演唱會抓到的第一個在逃人員開始，至今已捕獲了約60名的犯罪人員，張學友演唱會的關注焦點早已不再只是經典歌曲。

據《澎湃新聞》報導，江門市公安局22日在該演唱會值勤期間，在安檢通道通過人像識別系統找到一名范姓在逃人員，隨後警方迅速將該名在逃人員帶回派出所調查。這一次的張學友演唱會，該公安局給予高度重視，共組織保安力量高達2000多人，靠著智慧新警務平台，全力以赴維持周邊治安以及交通秩序。

據統計，自4月以來，警方已經在張學友的演唱會上陸陸續續逮捕了約60名犯罪嫌疑人或在逃人員，其中在合肥一站，就捕獲了9名在逃人員。對此張學友曾回覆，「其實是我們國家真的太先進了，大數據也好、技術也好；所以，還是去做一些不會被抓的事比較好，因為現在被抓的概率還滿高的；你不在我的演唱會被抓，去便利商店買東西都會被抓。」

據報導今（2018）年的統計如下，還有許多被捕人員未在此列出。

4月7日南昌演唱會，1人，開演沒多久被抓，涉經濟犯罪案件。

5月5日贛州演唱會，1人，警方在安檢過程中利用高科技手段現場捕獲。

5月20日嘉興演唱會，1人，網上逃犯。

6月9日金華演唱會，2人，1人在兜售門票時被抓，涉嫌盜竊；另一人在演唱會開始前被抓，涉嫌偽造國家公文。

7月6日呼和浩特演唱會，1人，演唱會前在進場核驗觀眾身分時被抓。

7月8日洛陽演唱會，1人，冒用他人信息，無照駕駛被抓。

7月13日威海演唱會，1人，2016年因涉嫌竊盜罪被抓。

9月21日遂寧演唱會，2人扒竊財物被抓，另有黃牛、假冒工作人員以及涉嫌詐騙的各類違法犯罪嫌疑人共10多人。

9月28日石家莊演唱會，3人，涉嫌故意毀壞財物、販毒，被警方藉由技術比對抓獲。

10月21日合肥演唱會，9人，其中有4名在開場前就已被逮捕。