靠爸爸經取勝　他們花4個月打敗上百組奪15萬獎金

▲「青年迴響計畫」，用行動改變台灣未來。（圖／教育部青年發展署提供）

生活中心／綜合報導

教育部青年發展署推動「青年迴響計畫」，以10年後的台灣為題，發起一連串「行動孵化計畫」。最後由關注男性育兒議題的「Dadable爸爸大冒險」、探討兒童理財教育的「Money好朋友」，以及關注永續珠寶議題的「SUS750」，從上百組參與者中脫穎而出，各奪得15萬新台幣做為後續行動的資金。

▲12月23日進行「迴響提案發表會」，角逐迴響團隊冠冕。（圖／教育部青年發展署提供）

「Dadable爸爸大冒險」透過建立爸爸育兒社群，讓爸爸可以找到夥伴和導師，彼此分享心得、詢問撇步、解答疑惑，並辦理「爸爸教室」5堂課，連結專業醫師、心理師、幼教專業，提供最完整的育兒指南和最適切的協助，鼓勵爸爸樂於與媽媽媽一同分擔親職責任。

「Money好朋友」則是鎖定兒童理財教育的向下扎根，經由舉辦工作坊、親子活動，協助父母親從家庭教育開始，讓孩子在有限的資源內，學習選擇、分配、管理及珍惜，培養出最適合他們的金錢觀，打造孩子富足的人生。

「SUS750」關心的則是永續珠寶的議題，將不定期舉辦分享會、展演活動或是工作坊等活動，推廣永續材料的概念及友善環境的生產流程，貫徹讓首飾背後的故事也如它本身一樣美麗的初衷。

▲青年迴響計畫。（圖／教育部青年發展署提供）



青年發展署王育群副署長勉勵青年不論是否獲獎，都要持續堅持自己的想法，秉持「關懷社會，並用行動改變」的態度，並更鼓勵青年多多運用青年署的各項資源及活動。這一屆的「青年迴響計畫」一共162組、372人報名參加，歷經「任務包」、「大會師」、「行動期」、「Pitch Day」以及「行動節」等4個月的行動，經過激烈競爭最後的12隊在12月23日「迴響提案發表會」上角逐迴響團隊。