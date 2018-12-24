影／90後「獨腿搬運工」拄枴杖扛沙袋：機會少所以要努力

記者馬叔安／台北報導

廣西玉林90後青年黎鳴因為7歲時的一場車禍失去了右腿，加上父母身體不好，他獨自扛起家計，夾著拐杖到工地當搬運工，前後到許多地方工作過，也曾經在藝術團中跳舞演出。日前他開始在直播平台上分享他的故事，逐漸被人知曉。他說社會給他的機會太少，所以「我要努力去迎接所有的可能」。

《新京報》指出，黎鳴本來去北京應徵障者的藝術團學跳舞，後來因為和劇團合約的問題，沒有留下去回了家，後來又到廣東去找工作，由於自己殘障者的身分，求職不順利，一度在橋下睡了好幾天。「挺難過的，特別酸的感覺，說不出來。」他說，「感覺即使我努力，做什麼也不比別人差，但是就是得不到別人的認可，也是很現實的。」

▲工作中的黎鳴。（圖／翻攝自梨視頻）

之後他到深圳做工，也兼職到藝術團跳舞，由於工作時間衝突，他放棄了工地的工作，但後來藝術團也倒閉了，他又回了家，今年9月份到縣裡的環城路工程裡工作。在公佈的影片中，可以看到他用僅存的右腿部分夾住拐杖，靠左腿支撐推著裝著砂土的推車，再用單腳把整輛抬起來，將砂土倒出，或是扛著沙袋單腳走上樓梯。

黎鳴說，因為父母生病，加上工作不順，他有時會在直播平台上唱歌抒發，並和網友互動，有時候直播完，自己也能想通一些事，「我不跟人索取也不賣慘，有人捐錢，我也基本捐給深圳福利院給小朋友們了。」曾有人勸他改行全職做直播，但他說只想通過自己的雙手去做實實在在的東西，「對於我來說，社會上給我的機會太少了，所以我要努力去迎接所有的可能。」