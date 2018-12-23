李俊毅24日宣示角逐台南立委補選　強碰郭國文、陳筱諭

▲李俊毅參選台南立委補選。（圖／翻攝李俊毅臉書）

政治中心／綜合報導

準台南市長黃偉哲辭去立委後的缺位將進行補選，民進黨前立委李俊毅曾表態有意參選，明天他也將到立法院開記者會正式宣布參選，也會針對民進黨派系提出自己的看法。另外，黨內還有黃偉哲競選市長總策劃郭國文、新人陳筱諭都要投入這次的立委補選。

李俊毅將秉持的「反省、改革、再出發」的主題，投入選戰，他之前曾說，要回歸民意才能東山再起，他也堅持聽取民意，回饋於社會。

除了李俊毅要參選立委補選之外，黃偉哲競選市長總策劃郭國文，17日已宣布正式投入台南市第2選區立委補選，他以破釜沈舟決心及使命感，宣布投入輸不得、一定要贏的補選。

▲黃偉哲競選市長總策劃郭國文，投入台南市第2選區立委補選。（圖／記者林悅翻攝）

另外還有民進黨新人陳筱諭要加入選戰，之前她因為一張「台北高嘉瑜、高雄韓國瑜、台南陳筱諭」的競選看板掀起話題，她希望，民進黨不要再靠老一輩的政治人物，挽回已流失的選票，期待展現不一樣的展現不一樣的民進黨形象，再造往日的榮光。

中選會公告，台南市第2選區、彰化縣第1選區、金門縣立委補選投票，訂於明年3月16日（周六）舉行。

▲陳筱諭競選看板惹議。（圖／翻攝陳筱諭臉書）