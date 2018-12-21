清運公司倒2萬噸有毒垃圾進長江　一審主嫌判刑6年半

▲長江。（圖／翻攝自百度百科）

記者馬叔安／台北報導

曾在大陸轟動一時的「長江口垃圾傾倒案」21日在江蘇省常熟市人民法院一審公開宣判，倪姓主嫌被判6年6個月徒刑，另外周姓與張姓兩名嫌犯分別判5年與4年3個月。據了解，倪姓嫌犯在2016年時為了謀取利益，對垃圾處置缺乏監管，導致2萬多噸的有毒生活垃圾倒入長江南通段和太倉段，造成嚴重汙染。

《新華網》指出，倪姓嫌犯於2016年8月至12月間，在浙江省桐鄉市天順垃圾清運服務有限公司擔任法定代表人，當時他夥同周姓管理人員等，為了謀取非法利益，以低於合法處置成本的價格，將生活垃圾交由缺乏相關背景專業的張姓與洪姓嫌犯處置，導致26船共計20,088.89噸生活垃圾被直接拋入長江南通段和太倉段，另外還有65船共計22,832.83噸生活垃圾被運至浙江湖州以及安徽當涂等地非法填埋，造成嚴重的環境汙染。經鑒定，涉案的生活垃圾屬於有毒有害物質。

《人民網》指出，為防止綿延數十公里的垃圾導致長江水域污染擴大及消除污染，蘇滬兩地共花費了超過600多萬元人民幣，江蘇省太倉市在2016年12月19日啟動供水突發重大事故應急處置，導致兩個飲用水水源分別被迫中斷取水超過48小時45分鐘和55小時，經測算，拋入長江和非法填埋的垃圾造成的生態環境損害合計人民幣2000多萬元。

除了徒刑，法院判處嫌犯100萬元至40萬元不等罰金，另外成姓嫌犯等從犯分別被判有期徒刑1年6個月至2年，並處5萬元至6萬元不等罰金。