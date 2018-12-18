影／獲「改革先鋒」稱號　馬雲淡定、姚明「最萌身高差」

▲姚明與旁邊兩位得獎者身高成階梯形，頗有喜感。（圖／翻攝自看看新聞視頻）

大陸中心／綜合報導

慶祝改革開放40週年大會今（18）日上午在北京人民大會堂舉行，大會上頒布100名「改革先鋒名單」，馬雲、馬化騰、姚明都在名單之中，被授予「改革先鋒」稱號，並頒授獎章。大會另外頒授「中國改革友誼獎章」給10名國際友人，其中包含法國梅里埃基金會主席阿蘭梅里埃。

在100名「改革先鋒名單」中，阿里巴巴創辦人馬雲以「數字經濟的創新者」獲頒獎章；騰訊創辦人馬化騰是「互聯網+行動的探索者」；百度董事長兼執行長李彥宏則獲得「海歸創業報國推動科技創新的優秀代表」稱號；經濟學家林毅夫獲「經濟體制改革理論的探索者」稱號；前NBA球星姚明則以「體育領域交流開放的優秀代表」獲頒獎章。

當鏡頭轉到身上時，馬雲淡定微笑揮手，態度從容不迫，馬化騰則使出「一字微笑嘴」，尷尬到不行。身高229公分的姚明和其他得獎者在頒獎時一字排開，瞬間和旁邊的獲獎者形成「最萌身高差」，讓人有看到樓梯側面的錯覺，成為大會上一個詼諧的小亮點。

「中國改革友誼獎章」的10人名單中，法國梅里埃基金會主席阿蘭梅里埃為助中國醫療衛生事業發展和對外合作的開拓者，其他外國得獎者有日本人松下幸之助與大平正芳，新加坡前總理李光耀等8人。

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