國旗都是長方形？　全球唯2「正方形國旗」在瑞士和梵蒂岡

▲瑞士國旗長寬比例為1比1，也就是正方形。

圖文／鏡週刊

若問國旗是什麼形狀，第一時間，多數人都會直覺回答「長方形」，但全球有將近200個國家，總是有例外，除了我國在歐洲唯一邦交國梵蒂岡的國旗為正方形，永久中立國瑞士的國旗也是正方形。

台北老字號德國料理「香宜德瑞餐廳」，創始人Bohi夫婦來自瑞士，他們的兒子Stefan接受本刊採訪時，忍不住抱怨：台灣人常常搞錯瑞士國旗，就連外交場合，也會弄錯瑞士國旗，將其「調整」為長方形，這次他從瑞士回來，特別買了一面大大的瑞士正方形國旗，和德國國旗並陳於餐廳外，希望客人理解「香宜」料理的獨有文化。

瑞士國旗以紅色為底色，正中間有一個白色十字，長寬比例為1比1，也就是正方形；早在13世紀，瑞士就已經決定使用紅底白十字的國旗，直到19世紀才修改成今日的形式。

值得一提的是，梵蒂岡國旗也是正方形，是由兩個面積相同的黃、白長方形組成，白色長方形上繪有教皇繪有教宗的牧徽，是兩把交叉的聖伯多祿鑰匙和一頂教宗的三重冕，於是乎，瑞士和梵蒂岡這兩個歐洲國家也成為世界上罕有的「正方形國旗」國家。

而在設計多變、五顏六色的各國國旗中，有一個共同點，就是幾乎沒有使用到「紫色」！這是因為紫色在以前是一種非常昂貴的染料，必須從某種海螺的粘液中提取，過程極度費工耗時，光是要提煉1克的染料就需要超過10000隻海螺，而這種海螺僅生存在地中海東部的泰爾地區（Tyre）。

這種珍稀染料不僅色彩鮮豔，染上布料後也不易褪色，所以價格遠遠高過同時期的黃金，若要用在必須大量印製的旗幟上，實在是不符成本。因此，16、17世紀時，只有顯赫的貴族和皇室才負擔的起紫色布料，紫色也成為神聖、尊貴的象徵，英國女王伊莉莎白一世甚至曾禁止宮廷官員隨意穿著紫色衣物。

直到1856年，英國化學家珀金（William Henry Perkin）在研究瘧疾藥物時，誤打誤撞地開發了一種合成紫色素──苯胺紫，紫色染料才被大量生產，並開始普遍用於製衣業。

儘管紫色的使用變得普及，但當時幾乎所有國家的國旗都已經設計好，因此現今幾乎看不到紫色出現在國旗上。不過也有例外，分別在1971年及1978年啟用新國旗的尼加拉瓜共和國、多米尼克，還有1931年成立1939年消亡的西班牙第二共和國，都有在國旗上用到紫色。

更多鏡週刊報導

【女服務生變老闆五】老店重新開張 挖角喜來登廚師

【女服務生變老闆四】前夫愛裝有錢她怕兒學 寧作女服務生也要離婚