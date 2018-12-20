　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

國旗都是長方形？　全球唯2「正方形國旗」在瑞士和梵蒂岡

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲瑞士國旗長寬比例為1比1，也就是正方形。

圖文／鏡週刊

若問國旗是什麼形狀，第一時間，多數人都會直覺回答「長方形」，但全球有將近200個國家，總是有例外，除了我國在歐洲唯一邦交國梵蒂岡的國旗為正方形，永久中立國瑞士的國旗也是正方形。

台北老字號德國料理「香宜德瑞餐廳」，創始人Bohi夫婦來自瑞士，他們的兒子Stefan接受本刊採訪時，忍不住抱怨：台灣人常常搞錯瑞士國旗，就連外交場合，也會弄錯瑞士國旗，將其「調整」為長方形，這次他從瑞士回來，特別買了一面大大的瑞士正方形國旗，和德國國旗並陳於餐廳外，希望客人理解「香宜」料理的獨有文化。

香宜創始人Bohi夫婦的兒子Stefan目前在瑞士擺餐車，賣的是鹽酥雞、牛肉麵等台式料理。

瑞士國旗以紅色為底色，正中間有一個白色十字，長寬比例為1比1，也就是正方形；早在13世紀，瑞士就已經決定使用紅底白十字的國旗，直到19世紀才修改成今日的形式。

值得一提的是，梵蒂岡國旗也是正方形，是由兩個面積相同的黃、白長方形組成，白色長方形上繪有教皇繪有教宗的牧徽，是兩把交叉的聖伯多祿鑰匙和一頂教宗的三重冕，於是乎，瑞士和梵蒂岡這兩個歐洲國家也成為世界上罕有的「正方形國旗」國家。

而在設計多變、五顏六色的各國國旗中，有一個共同點，就是幾乎沒有使用到「紫色」！這是因為紫色在以前是一種非常昂貴的染料，必須從某種海螺的粘液中提取，過程極度費工耗時，光是要提煉1克的染料就需要超過10000隻海螺，而這種海螺僅生存在地中海東部的泰爾地區（Tyre）。

這種珍稀染料不僅色彩鮮豔，染上布料後也不易褪色，所以價格遠遠高過同時期的黃金，若要用在必須大量印製的旗幟上，實在是不符成本。因此，16、17世紀時，只有顯赫的貴族和皇室才負擔的起紫色布料，紫色也成為神聖、尊貴的象徵，英國女王伊莉莎白一世甚至曾禁止宮廷官員隨意穿著紫色衣物。

直到1856年，英國化學家珀金（William Henry Perkin）在研究瘧疾藥物時，誤打誤撞地開發了一種合成紫色素──苯胺紫，紫色染料才被大量生產，並開始普遍用於製衣業。

儘管紫色的使用變得普及，但當時幾乎所有國家的國旗都已經設計好，因此現今幾乎看不到紫色出現在國旗上。不過也有例外，分別在1971年及1978年啟用新國旗的尼加拉瓜共和國、多米尼克，還有1931年成立1939年消亡的西班牙第二共和國，都有在國旗上用到紫色。

更多鏡週刊報導
【女服務生變老闆五】老店重新開張　挖角喜來登廚師
【女服務生變老闆四】前夫愛裝有錢她怕兒學　寧作女服務生也要離婚

ET快訊
謝龍介推國幣「印王世堅也沒關係」
不當中東警察　川普：讓別人去戰鬥

關鍵字：鏡週刊

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

梅伊政府準備面對無協議脫歐　愛爾蘭總理：改變規則就有邊界問題

NASA驚爆伺服器遭駭客入侵！12年員工個資機密全外流

美國不爽再當「中東警察」　川普：該讓別人去戰鬥了！

「擊潰IS！」川普決定自敘利亞撤軍　普丁狂讚：正確的決定

劉強東性侵 可能獲檢察官不起訴 傳受害人是鋼琴家

外籍移工抓狂！「尖刀爆頭」雇主妹　刀刀見骨砍死1女傷2少年

法軍「續留敘利亞」打擊IS！國防部長：恐怖主義的根還在

無人機入侵！英國第2大機場緊急暫停起降　2萬乘客受影響

不一樣的聖誕禮！紫衣女孩公園長椅拍照...轉頭驚見海軍爸

坐牢也要很享受　女囚越獄後...黃囚服穿著就先去做水療

4萬坪「落羽松」在南投埔里！ 門票150還能採草莓到滿出來

超級盛典紅毯「蔡徐坤撞臉吳亦凡」　Angelababy、楊冪飄仙氣！！

南北半球的漩渦轉向不一樣　在赤道上卻完全不會動？

騙扁黃琪中風「坐輪椅出庭」　貧母出庭哭：兒子去死算了

黑人一開口唱《淘汰》　飛飛翔翔立馬離場...真的淘汰 .

《蒙面》慵懶版《我要我們在一起》　網驚：是田馥甄！

直播哥豪撒現金送粉150萬賓士　高雄南霸天幫熱場抖跳辣台妹！

嘉義懶人露營最高境界！　設備齊全只帶衣服就夠了

聲林之王EP10【獨家幕後花絮】歡樂女神Lala初乍到被下猛藥 老蕭問行程威脅會錄到早上

春風以為要合照「都已經放下筷子」　 粉絲轉頭邀「女員工」糗了！

梅伊政府準備面對無協議脫歐　愛爾蘭總理：改變規則就有邊界問題

NASA驚爆伺服器遭駭客入侵！12年員工個資機密全外流

美國不爽再當「中東警察」　川普：該讓別人去戰鬥了！

「擊潰IS！」川普決定自敘利亞撤軍　普丁狂讚：正確的決定

劉強東性侵 可能獲檢察官不起訴 傳受害人是鋼琴家

外籍移工抓狂！「尖刀爆頭」雇主妹　刀刀見骨砍死1女傷2少年

法軍「續留敘利亞」打擊IS！國防部長：恐怖主義的根還在

無人機入侵！英國第2大機場緊急暫停起降　2萬乘客受影響

不一樣的聖誕禮！紫衣女孩公園長椅拍照...轉頭驚見海軍爸

坐牢也要很享受　女囚越獄後...黃囚服穿著就先去做水療

生完小孩後再也沒跟老公愛愛過？ 4關鍵讓妳恢復濃濃性慾

進用身障員工不足額名單出爐　力晶科技缺最多連5個月居冠

梅伊政府準備面對無協議脫歐　愛爾蘭總理：改變規則就有邊界問題

富比士美國名人榜公開　《星際大戰》導演奪冠、飛人喬丹第4名

亞足賽／奇誠庸、李青龍進南韓23人名單　孫興慜踢完曼聯歸隊

雷／《人不彪悍》大結局！「花彪楊夕淚告別」讓粉看哭了

帶團壓力大吸毒放鬆？　遭眼尖警查獲送辦

健保中醫輔助癌症治療　有效緩解術後不適

陳妍希曬兒子生日蛋糕「佩佩豬1家4口」　網瘋猜：有二寶了！

防蚊宣導創意無限　台南繪畫比賽頒獎

國中被踹頭...20年後他當街攔老師 怒賞「連環巴掌」：記得我嗎？

國際熱門新聞

移工抓狂　爆頭見骨砍死1女傷2..

泳池內看妹自撸！他忘記背後全透..

女兒被性侵！勇母持刀砍人遭起訴..

劉強東性侵 可能獲檢察官不起..

2女斷頸陳屍摩洛哥深山　網流傳..

黑人兌換3萬支票　反被上銬

不當中東警察　川普：讓別人去戰..

贊同川普自敘撤軍　普丁：正確決..

直播後台畫面　佳麗更衣慘被看光

價值60萬神鞋　竟被阿公拿去退..

理髮廳恐怖招牌受詛咒？父母五官..

高雄女孩畢典演說「中文開頭」

女模梵蒂岡「裸坐聖經」　來不及..

即／舒馬克昏迷5年後甦醒！

更多熱門

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 MAMA 張柏芝 嚴凱泰逝世 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 小鬼 楊謹華 網紅空姐 王令麟 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 王世堅 鐘鉉 江丙坤 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 王令麟 炎亞綸 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王令麟 王心凌 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 地震 東森寵物雲 王令麟 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 趙麗穎馮紹峰 王令麟 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 Spotify S.H.E 王令麟 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 王令麟 泫雅 E'Dawn 馮翊綱 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 王令麟 聲林之王 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 蜂蜜檸檬 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

懷孕貓演員腿斷流血！孫儷心疼收編《甄嬛傳》的牠

即／后里超商驚傳砍殺！店員嚇壞秒鎖門

草食男＋肉食女5大星座＝超速配CP

蘇啓誠遺孀「政治人物模糊事實」她揭關鍵

放話不演《玩命關頭9》！2角色反悔

他放天燈狂喊：我要娶到周子瑜！下秒結局GG

正妹中醫師把脈　他害羞偷拍

吃完海鮮腹劇痛　驚見活蟲咬胃壁

咘咘愛薄紗公主風　BO妞皺眉冷看姊

學生妹掛握把爽飛！下秒糗摔網視線全歪

《窒息》骨肉噴濺　影評嚇吐：天殺的

朴寶劍親下去了！　低頭3次深吻宋慧喬

哪支筆最吸引你？一張圖曝隱藏個性

單人露營車　1人輕鬆山林微旅行

林俊傑攻蛋加場門票2分半賣光！

更多

最夯影音

更多

4萬坪「落羽松」在南投埔里！ 門票150還能採草莓到滿出來

超級盛典紅毯「蔡徐坤撞臉吳亦凡」　Angelababy、楊冪飄仙氣！！

南北半球的漩渦轉向不一樣　在赤道上卻完全不會動？

騙扁黃琪中風「坐輪椅出庭」　貧母出庭哭：兒子去死算了

黑人一開口唱《淘汰》　飛飛翔翔立馬離場...真的淘汰 .

熱門快報

專家：房價一跌不振？買房趁現在

房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面