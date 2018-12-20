侏儸紀早有開花植物　南京發現1.74億前最古老花標本

▲ 中國科學院領銜的研究團隊在南京東郊發現最古老的被子植物「南京花」。（圖／翻攝揚子晚報網，下同。）

國際中心／綜合報導

侏儸紀其實早有開花植物存在，由中國、西班牙、澳大利亞三國學者組成的研究團隊，近期在南京發現最古老的遠古化石花的標本，生活年代距今至少1.74億年，約是恐龍生存的侏儸紀，由於外形像梅花且在南京發現，因此命名為「南京花」，此項研究也將被子植物的起源時間推向前約5000年。

綜合陸媒報導，由中國科學院（簡稱中科院）南京地質古生物所領銜的國際研究團隊，在南京東郊發現200多塊遠古化石花的標本後，將相關研究成果於18日發表在英國生物科學領域刊物《電子生命》（eLife）上。

目前世界上大多數的植物就是被子植物，又稱為開花植物，約有30萬種，同時是最多樣化的植物類群。但人類一直以來對於被子植物的相關知識相當少，目前多數古生物界學者認為，被子植物約從白堊紀時代才開始出現，也就是1.45億至0.65億年前，因此「南京花」的出現將打破傳統的認知。

▼ 石塊上有1朵南京花的標本。

報導指出，「南京花」標本看起來很像現在的梅花，單朵直徑約10毫米，有4片或5片花瓣，如果從顯微鏡觀看，可以清楚看到花萼、花瓣、雌蕊等主要結構，還有主要由凹陷的花托組成的子房。

其實，研究團隊早在2016年發現第一朵的「南京花」，並已經陸續找到200多塊有南京花的標本，當分布密集時，1塊巴掌大的石頭上可以同時生長70多朵的南京花。「我們很幸運能在中國發現最早的花朵化石」，中國科學院南京地質古生物所研究員王鑫表示，因為南京花不僅花朵的歷史，也將直接改變傳統被子植物的演化理論。

▼ 2塊石頭上同時有多朵南京花標本附著在上面。