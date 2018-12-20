暖爸「割皮救女」令社會動容捐款　醫藥費仍燒近千萬台幣

▲李爸爸術後躺在病床上 。（圖／翻攝自中新視頻）

大陸中心／綜合報導

河南新鄉近日發生一起家中液化氣爆炸案，造成17歲的李小姐全身重度灼傷，李爸爸心疼女兒，決定「割皮救女」。然而醫藥費用高昂，雖然社會人士響應捐助，一家人仍有人民幣70萬元需要支出，加上已付出去的人民幣160萬元，總花費將會超過「新台幣1000萬元。」

綜合陸媒報導，「割皮救女」一事受到大陸社會關注。李媽媽說，為了醫好女兒，夫妻倆不僅借錢，還把家抵押貸款，目前已花費約160萬元，但近期愛心人士陸續捐助超過10萬元，讓他們重新燃起希望。李媽媽很感謝捐錢的愛心人士，然而李家目前還有70多萬元需要煩惱。

▲李爸爸「割皮救女」自己既痛又心疼。（圖／翻攝自中新網）

爆炸發生在10月3日，事發當時，李小姐的父母正在農田種蒜，李小姐則和弟弟在家中寫作業。夫妻倆接到鄰居電話後趕回家中，看見女兒坐在水龍頭下面，全身都是燒爛剝落「白花花的皮」。李小姐被送到新鄉市第二人民醫院時，已經「昏迷休克」，醫生等人直接推她進入加護病房。新鄉市第二人民醫院燒傷診療中心燒傷二科主任苗三說，因液化氣火焰爆炸燒傷，李小姐灼傷的面積高達80%。

▲翻開李爸爸術後套上的絲襪，皮膚呈紫紅色。（圖／翻攝自中新網）

據報導，醫院很快就下病危通知書，由於李小姐灼傷面積廣，裸露部位需盡快移植皮膚，但買皮得花30萬元，家裡無法負擔，李爸爸便決定「割皮救女」，先取下左腿上的皮膚，接著在12月13日又取了左手臂，讓女兒進行植皮覆蓋。

李爸爸說，割皮的痛還能忍受，但是心疼女兒身陷險境，希望能盡快好起來。他感嘆女兒的人生才剛開始，「不論多疼，爸爸都會陪她一起走下去。」

李媽媽說，前幾次手術都是用女兒自己的皮，頭皮到現在都用了6、7次了，她原本想要自己「獻皮」，卻被李爸爸阻止，還要她騙女兒說「爸爸出去賺錢了。」