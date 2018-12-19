關西風災時涉散布假消息　免受罰男大生自曝：很不公平，壓力很大

圖文／鏡週刊

一名台北大學休閒運動管理學系游姓學生，在今年9月日本關西地區遭燕子颱風侵襲，導致機場關閉時，涉嫌在PTT上發布不實消息，事後法官裁定男大生免罰，引起網友不滿。根據《放言》報導，台北大學主任祕書呂育誠表示，游姓學生認為，網路聲音與媒體報導讓他「壓力很大、覺得很不公平，也有不是事實的部分，自己會先好好整理心情。」

游姓大學生9月時在PTT發文，表示自己是搭乘中使館的巴士回到大阪市區的台灣人，並指稱當時有致電我駐日本大阪辦事處，對方卻態度不耐煩還訕笑，並且無法提供任何協助，讓他心冷了一半，雖然事後經查證並無此事，但當時因此發文而引起各界撻伐駐大阪辦事處，龐大的輿論壓力甚至造成我駐大阪辦事處處長蘇啓誠輕生。

在經查證中國根本沒派車接，該發文為假消息後，游姓大學生PTT帳號遭日旅版永久禁言，警方也根據其IP位置追查到游姓男大生，男大生雖然供稱「帳號被盜」，最後仍被依社會秩序法送辦，法官認為其發文內容並未造成民眾生命威脅，不符合社會秩序維護法裁罰要件，裁定免罰，卻引起網友不滿，批評「司法不公」，轉向要求校方懲處游姓男大生。

根據《放言》報導，台北大學主祕呂育誠受訪時表示，游姓學生現在的狀況是，網路聲音與媒體報導讓他「壓力很大、覺得很不公平，也有不是事實的部分，自己會先好好整理心情。」學校首要是請輔導老師協助安撫他，等他狀況穩定才會進行後續事宜。

外交部長吳釗燮針對此事受訪時則表示，對於法院不予裁罰的決定，外交部感覺非常遺憾，他擔心可能會造成未來有人認為在網路上製造謠言、造成事端，都不必負責任的不好印象。



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