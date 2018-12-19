影／社運學生稱沒失理智！　製作影片問江宜樺「你記得那夜晚嗎」

記者崔至雲／台北報導

前行政院院長江宜樺18日到台大社科院演講，突然衝進擁護太陽花學運的學生，在現場大喊「院長下令、警察打人」口號，現場氣氛失控火爆。社運參與者楊尚恩19日在臉書上po出陳抗影片，並問江宜樺，「323、324那個夜晚你還記得嗎?看看昨天這段現場，我們讓你回答了，你就是這樣站著微笑」。

▲江宜樺到台大社科院演講，突然衝進擁護太陽花學運學生，在現場大喊「院長下令」口號。（圖／翻攝游騰傑臉書）

台大城鄉所學生許哲榕昨天在抗議現場指出，自己是323行政院佔領活動中的被告，但江宜樺卻屢次開庭不到，18日也是開庭日，江宜樺依舊跟法院請假，但晚上卻出現在台大的演講活動，因此才決定到場抗議。

楊尚恩在臉書上PO出許哲榕18日晚上的抗議影片提到，「一小段片段，讓我聽完很沉重，也不斷反思」，「我想政治系的同學那篇說要讓江院長回答學生問題是騙人的，他打從心底沒有要回答，真的是一點點想回答的樣子都沒有」。

▲前行政院長江宜樺赴台大演講遭抗議包圍，楊尚恩問「323、324那個夜晚你還記得嗎？」（合成圖／記者陳明仁攝、季相儒攝）

楊尚恩說，抗議的學生沒有失去理智，甚至說異常理智的吞下那些被打到送急診的憤怒以及司法追殺，這些年，許哲榕同學，用這一段一分多鐘，講出那一晚被毆打群眾最沉重的話語。



楊尚恩最後寫著「勿忘324」這場佔領行政院的行動，將太陽花拉到了最高峰，擋住了大陸的服貿貨貿統戰，讓台灣不被美國貿易制裁，也不會吃到生病的大陸豬，可卻也逃不過被軍警歐打到流血的處境，這是Formosan第二次佔領行政院（第一次是227事件，靜坐在行政長官公署後遭衛兵掃射），「2014/3/24，佔領行政院的群眾被江宜樺下令，打得頭破血流」，「這樣的國家暴力沒有一個人負責！沒有一個人！」

該篇貼文也吸引到眾多不同想法的網友指出，「別傻了 你們這些廢物，怎麼能跟當時227的前輩比」、「這段是整個直播最沉重的一幕」、「如果人家霸佔你家 入侵你家還要跟他說歡迎光臨 慢慢坐？」、「唉...你們年輕人就是這樣衝動 你不去煩人 人家也不會打你啊」等。