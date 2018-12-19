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影／「賣房還狗債」阿雪阿媽：餘生不多　最擔憂上百隻流浪狗

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記者唐詠絮／彰化報導

在台中烏日飼養逾百隻流浪狗的阿雪阿媽，由於狗園承租地要出售，才發現她承租的對象不是地主，因此被告侵占，被要求在1月15日前拆除狗屋還地，日前在臉書《台中烏日 阿雪阿媽-楊旭雪 狗園》寫下「請大家多多幫忙，阿雪阿嬤狗園這1、2個月內就要搬家，麻煩大家有錢出錢、有力出力，感激不盡」。

▲阿雪阿媽照顧流浪狗不遺餘力，用盡畢生精力與積蓄甚至賣房也要給狗兒一個安穩的家。（圖／翻攝自Facebook／台中烏日 阿雪阿媽-楊旭雪 狗園）

▲阿雪阿媽照顧流浪狗不遺餘力，用盡畢生精力與積蓄甚至賣房也要給狗兒一個安穩的家。（圖／翻攝自Facebook／台中烏日 阿雪阿媽-楊旭雪 狗園，以下同）

▲阿雪阿媽照顧流浪狗不遺餘力，用盡畢生精力與積蓄甚至賣房也要給狗兒一個安穩的家。（圖／翻攝自Facebook／台中烏日 阿雪阿媽-楊旭雪 狗園）

70歲的阿雪阿媽為了流浪狗，20多年來耗盡畢生精力與積蓄，還賣掉了許多棟房子，還因此家庭失和，在愛狗及善心人士協助下，幾年前終於在台中烏日，以每個月3千元的租金，租下一整片空地建立狗園，如今還飼養150多隻流浪狗，她還笑著說「大概是我上輩子欠狗債吧！」。

▲阿雪阿媽照顧流浪狗不遺餘力，用盡畢生精力與積蓄甚至賣房也要給狗兒一個安穩的家。（圖／翻攝自Facebook／台中烏日 阿雪阿媽-楊旭雪 狗園）

這個原本只有阿雪建立的一處狗場，截至今已經有4處收容流浪狗中心，緊鄰阿雪狗場的49歲林姓愛媽說，自己飼養40餘隻，她自己還年輕，還可以去工作賺錢養狗，但阿雪年事已高，真的需要外界幫忙，更真的不敢想像這上百隻狗要何去何從。

▲阿雪阿媽照顧流浪狗不遺餘力，用盡畢生精力與積蓄甚至賣房也要給狗兒一個安穩的家。（圖／翻攝自Facebook／台中烏日 阿雪阿媽-楊旭雪 狗園）

阿雪會飼養流浪狗，要從20多年前談起，年輕時的她在藥廠工作，收入穩定但非常節儉，嫁到台中與夫家相處和睦，還育有1子1女，生活非常幸福，就在21年前，看到前後腳都被劫肢的馬爾濟斯犬倒在路旁，便心生憐憫帶回家飼養，阿雪便暗暗立下志願，一定要讓流浪狗有所依歸，從此她的人生便有了很大的改變，從家庭主婦變成流浪狗的代言人。

▲阿雪阿媽照顧流浪狗不遺餘力，用盡畢生精力與積蓄甚至賣房也要給狗兒一個安穩的家。（圖／翻攝自Facebook／台中烏日 阿雪阿媽-楊旭雪 狗園）

狗園每個月最節省的開銷就要3萬元，如今經濟來源除了兒子每個月固定給錢外，主要都要感謝有網友支持力挺。
阿雪也說，自己沒得吃穿都沒關係，自己腳腫到無法走路也無所謂，這群小狗兒就如同家人般，生病就得去看醫生，每月光是醫藥費開銷就得花費1萬5千元，她最氣的是民眾棄養，怎麼說怎麼勸都聽不進去，只好將可憐的狗兒撿回來養，這輩子養了6、700隻流浪狗，只擔心這些狗兒何去何從。

▲阿雪阿媽照顧流浪狗不遺餘力，用盡畢生精力與積蓄甚至賣房也要給狗兒一個安穩的家。（圖／翻攝自Facebook／台中烏日 阿雪阿媽-楊旭雪 狗園）

阿雪除了租狗園也靠著租屋過活，但每月1萬2租金已積欠3個月，也養了10餘隻重殘的狗，離年底搬離期限只剩下剩下不到半個月時間，現在只希望集合外界的力量，在烏日附近找到空地，想找個善良的狗友媽媽，好接棒繼續照護這些可憐無依的浪浪，有個可以遮風避雨的地方。

▲▼▲阿雪阿媽照顧流浪狗不遺餘力，用盡畢生精力與積蓄甚至賣房也要給狗兒一個安穩的家。（圖／翻攝自Facebook／台中烏日 阿雪阿媽-楊旭雪 狗園）

如今在阿雪臉書《台中烏日 阿雪阿媽-楊旭雪 狗園》上湧入許多善心人士的捐款，更企盼各界有知道貨櫃屋、水塔等，相關的廠商、家裡有多的願意捐助...等資訊，都請加入義工團！跟大家一起幫忙狗狗與阿嬤建立新狗園！

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關鍵字：阿雪,流浪狗,狗園,烏日,狗債

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