男山中休克...2名「護理天使」CPR救回一命：救人是天職！

▲王先生王太太送花感謝2護理人員。（圖／童綜合醫院提供，下同）

生活中心／綜合報導

高雄63歲的王先生11月11日到嘉義太平雲梯遊玩，疑似心律不整休克倒地，幸好路過民眾施以CPR與AED，緊急搶救40分鐘，被送往嘉義大林慈濟醫院後，住院7天才回家。王男出院後第一件事情就是想找到救命恩人，原來救他的是台中梧棲童綜合醫院的護理師陳靜瑜、黃湘齡，19日特地北上當面感謝。

巧合的是，兩名護理師雖然服務於同一家醫院，由於是不同院區所以並不認識，卻因為救人而在1000公尺的高山上相認。陳靜瑜表示，原本已經準備回程了，家人都在停車場等候，看到有人倒地，沒想太多只想救人，就發揮原本學過且會做的急救訓練，幸好王先生能活過來。

「自己是護理人員，救人是天職！」黃湘齡說，那天休假正好一家四口到太平雲梯遊玩，剛到現場想要去上個廁所時，就遇到靜瑜已經在進行CPR搶救，便趕緊加入搶救行列，所幸王先生能順利恢復生命跡象，真是不幸中的大幸，也讓在旁觀看的兩個孩子知道救人的重要性。

▲護理師黃湘齡示範救人過程。

原來王男是高雄人，11月11日參加公司舉辦的旅遊才會到嘉義玩，沒想到突然休克倒地，清醒後就在嘉義大林慈濟醫院，後經醫師確認疑為心律不整所導致，住加護病房5天後轉普通病房住院2天即出院返家，目前恢復以往生活。

王男同事有留下2名護理師的聯繫方式，王男透過童綜合醫院院長室信箱表達感謝，想要到台中當面致謝，而醫院得知這件義舉後，決定舉辦「海拔千公尺即刻救命! 兩護理師義舉獲肯定表揚會」。

▲醫院贈送表揚狀與禮物。

吳肇鑫副院長指出，「猝死」指的是從出現症狀到死亡不到1個小時，其中有90%是因心臟病所致，尤其是急性心肌梗塞、心室纖維顫動，可能發生於任何年齡、任何時間和任何人身上，是沒有徵兆、令人聞之色變的「無聲殺手」。

吳肇鑫指，猝死唯一最有效的治療方式，除了馬上進行心肺復甦術（CPR）外，就是儘快對心臟評估是否進行電擊，在公共場所或119救護車可以使用自動體外去顫器（AED）去除心室纖維顫動，讓心臟回復跳動並將血液輸送至全身。

李三剛院長表示，醫護人員擁有救人天職，遇到需要救助的患者時，當然義不容辭地進行搶救，相信不僅這兩名護理人員如此，任何醫護遇到這種時候，都一定會立即見義勇為，克盡職責的來幫忙救命，童綜合醫院未來也將持續不懈，進行人員的急救訓練，讓每位人員都能在緊急時刻發揮最大的能力。

▲王先生與太太與院方醫護大合照。