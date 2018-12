美接受中國崛起將漫長痛苦　雙方應避免「修昔底德陷阱」

▲美國學者認為中國和美國都應該避免「修昔底德陷阱」。(圖/CFP)

記者馬叔安/台北報導

美國學者格雷厄姆·艾利森(Graham Allison)日前表示,中國未來將成為自己定義的中國,拒絕成為「西方的名譽會員」。面對中美衝突,艾利森認為,要讓美國接受中國的崛起,將會痛苦而漫長,美國人是務實的,中美都應該要努力避免大國崛起過程中「修昔底德陷阱」引發的衝突。

艾利森曾著《注定開戰:美國和中國能否逃脫修昔底德陷阱?》(Destined for War: Can America and China Escape Thucydides’s Trap),「修昔底德陷阱」意指新興大國崛起過程中,與現有的大國之間必然發生衝突。艾利森以日前孟晚舟事件為例,華為已成為世界上最大的通信和網際網路設備供應商之一,但美國人說華為與中國情報部門的關係密切,因此正在排擠華為,「如果你我是戰略對手,且我們正在每個層面都相互反擊,那麼就應該預料到這樣的事情會發生。」

▲孟晚舟與華為。(圖/路透社/視覺中國)

艾利森在接受《環球網》專訪時表示,隨著中國變得強大,美國已經把中國視為「戰略對手」,很多在高校與智庫裡研究中國的人,都覺得他們被中國「騙了」,因為他們曾認為「中國將成為一個負責任的利益攸關方,並安於在美國主導的國際秩序內」,但中國到底還是希望成為自己期待的中國,而不是美國期待的中國。

艾利森認為,中國將必然變得更大更強,除非在發展的過程中偏離軌道,他引用新加坡建國總理李光耀的話,「美國已習慣於在任何層面『當老大』」。因此美國在接受中國崛起這個現實時會非常痛苦,而且這個過程需要很長時間,「但美國人終究是務實的」,美國人和中國人都應該深入思考,如何才能避開「修昔底德陷阱」,「對此,我是抱有希望的。」