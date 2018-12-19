美接受中國崛起將漫長痛苦　雙方應避免「修昔底德陷阱」

▲美國學者認為中國和美國都應該避免「修昔底德陷阱」。（圖／CFP）

記者馬叔安／台北報導

美國學者格雷厄姆·艾利森（Graham Allison）日前表示，中國未來將成為自己定義的中國，拒絕成為「西方的名譽會員」。面對中美衝突，艾利森認為，要讓美國接受中國的崛起，將會痛苦而漫長，美國人是務實的，中美都應該要努力避免大國崛起過程中「修昔底德陷阱」引發的衝突。

艾利森曾著《注定開戰：美國和中國能否逃脫修昔底德陷阱？》（Destined for War: Can America and China Escape Thucydides’s Trap），「修昔底德陷阱」意指新興大國崛起過程中，與現有的大國之間必然發生衝突。艾利森以日前孟晚舟事件為例，華為已成為世界上最大的通信和網際網路設備供應商之一，但美國人說華為與中國情報部門的關係密切，因此正在排擠華為，「如果你我是戰略對手，且我們正在每個層面都相互反擊，那麼就應該預料到這樣的事情會發生。」

▲孟晚舟與華為。（圖／路透社／視覺中國）

艾利森在接受《環球網》專訪時表示，隨著中國變得強大，美國已經把中國視為「戰略對手」，很多在高校與智庫裡研究中國的人，都覺得他們被中國「騙了」，因為他們曾認為「中國將成為一個負責任的利益攸關方，並安於在美國主導的國際秩序內」，但中國到底還是希望成為自己期待的中國，而不是美國期待的中國。

艾利森認為，中國將必然變得更大更強，除非在發展的過程中偏離軌道，他引用新加坡建國總理李光耀的話，「美國已習慣於在任何層面『當老大』」。因此美國在接受中國崛起這個現實時會非常痛苦，而且這個過程需要很長時間，「但美國人終究是務實的」，美國人和中國人都應該深入思考，如何才能避開「修昔底德陷阱」，「對此，我是抱有希望的。」