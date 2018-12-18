嘉義家職世界盃　髮型美容美睫美甲紋繡勇奪三冠王

▲▼嘉義家職在 2018台灣世界盃髮型美容美睫美甲紋繡國際比賽拿下亮眼成績。（圖／嘉義家職提供，下同）

記者翁聖勳／嘉義報導

國立嘉義家職時尚造型科學生參加「2018台灣世界盃髮型美容美睫美甲紋繡國際比賽」拿下三冠軍、一亞軍、一季軍及殿軍優秀表現。



其中，李美蕙老師指導尚二甲蕭瑜萱同學參加髮型編梳組；黃郁棻老師指導尚二甲李亮穎同學參加髮型包頭組；吳鳳惠老師指導尚一乙黃小庭同學參加世界盃髮型冷燙組，分別勇奪該組冠軍，榮獲三冠王，另外，陳玫合同學在編梳組榮獲季軍；尚二甲林文娟同學在包頭組榮獲亞軍；尚一甲何珊同學在冷燙組榮獲殿軍，成績相當亮眼。



李亮穎及蕭瑜萱表示，對於美髮要很有興趣及毅力，才能堅持到最後；競賽前一個月晚上都留校練習，雖然很累，但為了自己喜歡的領域與目標而努力，很樂在其中。



指導老師李美蕙說髮型編梳組須編髮和梳髮互相結合，而髮型包頭組就單純只有梳髮，兩項皆需40分鐘內完成造型及飾品裝飾，冷燙組則包含分區和上捲，操作時間為35分鐘，任何一項競賽項目都是需要不斷練習才能在有限的時間內做出最好作品。



校長楊世圳表示，2018台灣世界盃髮型美容美睫美甲紋繡國際比賽，屬不分齡不分國籍競賽，報名的選手來自各國包含學生和社會人士，競賽人數高達千位，今年二年級參賽學生共四位，四位全獲得優異成績；而參加冷燙組的是今年九月入學的一年級新生，接觸美髮課程不到四個月，能獲得冠、殿軍，實屬不易，對於指導老師及學生都是一大肯定。