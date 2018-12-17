影／屏東三地門飛行傘客空中百米墜地　一韓籍玩家送醫身亡

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣消防局今17日15時27分接獲民眾報案，指屏東縣三地門鄉賽嘉起飛場有一韓國來的飛行傘客掉落，落差有100米，出動派遣三地門、高樹、瑪家、特搜大隊，共計出動7車13人前往救援。

▲韓國遊客在三地門飛行傘場飛行傘掉落，呈現ohca狀態。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

經半個多小時的搜救，將傷者已救出，但該男子已呈現ohca狀態，身體沒有明顯外傷，由三地門分隊救護車送往高榮龍泉分院急救，醫院急救無效，已宣佈往生 。警方將報請檢察官驗屍，釐清相關責任歸屬。

屏東縣三地門賽嘉飛行場因為氣流穩定，一年四季都適合飛行，尤其每年冬天吸引上千國際飛行傘玩家前來；最近前來飛行的韓國等外籍遊客不少。根據轄區的里港警分局初步調查，今17日有6位韓國籍團體玩家前來飛行，其中3位還來了眷屬，包括出意外的玩家在內。排在第二位飛行的這位玩家，遇到一陣亂流後就從飛行傘上掉落下來，引起在場目睹者一陣驚呼，立即向消防局求助，但找到時已無生命跡象。

警方人員說，這6位韓籍玩家在今天下午飛行，第1位已飛行並安全降落，發生意外這位玩家排第2位，起飛不久就發生意外，意外發生後，其他4位韓籍玩家就停止飛行，加入救人行列。而據飛行傘場人員表示，場地只收取300元清潔費。警方對此說法保留，將再進行調查。

據在場協助的李姓導遊表示，意外摔落的韓籍遊客，先前已多次到該地飛行，這次和太太同行，預計停留3天，今天是第1天也是第一次飛行，沒想到就發生意外，目前太太還不清楚先生的狀況。

▲屏東縣消防局人員進行搶救。

根據中央氣象局恆春氣象站的資料，台灣天氣受大陸冷氣團南下影響，氣溫降低，17日到目前為止，測得恆春地區平均風速是4級，最大瞬間陣風出現在早上11時34分，達8級，預估隨著冷氣團南下，晚上平均風速可能在5級。