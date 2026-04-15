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社會 社會焦點 保障人權

LINE「派對」分享畫面挨詐！12人付款碼被截圖盜用...6嫌收押

▲LINE官方曾提醒，不能隨意接受指示就使用分享畫面功能。（圖／翻攝LINE）

記者許權毅／台中報導

通訊軟體LINE的「派對」功能被詐騙集團盯上，成為犯案途徑之一。以江姓主嫌為首6人利用派對功能，要求開啟「分享螢幕畫面」，導致12名被害人手機內的付款碼或金融用途QR Code，遭側錄截圖，共被騙走71萬餘元。檢警昨拘提6人，均聲押獲准。

事實上，LINE官方示警，詐騙集團常會在一開始藉由網路上的資金廣告取得受害者信任，再聲稱需要進行所謂的「核貸驗證」流程，要求民眾依照指示操作手機，開啟「分享螢幕畫面」，但此舉等於交出掌控權，不應配合。

▲▼ 。（圖／中檢提供）

▲檢方查出，有6名犯嫌以此手法犯案，均收押。（圖／中檢提供）

台中地檢署追查，近期類似案件有增加趨勢，詐欺集團利用網路購物交易驗證之不實話術，或透過假網頁、簡訊、電子郵件夾帶之不實連結，誘騙民眾提供電子支付QR Code付款碼截圖，或誘使民眾開啟LINE「派對」功能分享螢幕畫面，藉以側錄付款碼後轉交車手，前往超商購買遊戲點數，再將點數序號回傳詐欺集團，以隱匿犯罪所得去向。

檢警清查電子支付公司每日一定金額以上之異常消費資料，取得交易序號及銀行機構代碼，結合165資料庫進行比對分析，掌握被害人及提款車手身分，經縝密蒐證。13日持搜索票拘提江姓、吳姓、李姓、盧姓、王姓、鄒姓等6人被告。

經檢方複訊後，認定6人名被告涉犯組織犯罪防制條例、詐欺取財及洗錢防制法等罪嫌，且有湮滅、偽造、變造證據、勾串共犯及反覆實行加重詐欺犯罪之虞，有羈押之原因及必要，向法院聲押獲准。

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲▼該集團王姓成員拿到付款碼後，到超商購買點數盜刷。（圖／中檢提供）

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

本署呼籲，電子支付QR Code付款碼僅具支付功能，民眾切勿聽信所謂「交易驗證」等不實話術而任意提供付款碼截圖，或隨意開啟LINE「派對」功能分享螢幕畫面，以免詐欺集團利用付款碼進行消費，致綁定帳戶遭扣款而受有財產損害。如有疑義，請撥打165反詐騙諮詢專線查證，或至內政部警政署「165打詐儀錶板」網站查詢最新詐騙手法。本署並重申，檢警透過電子支付公司異常消費監測機制，已可有效鎖定提款車手身分，民眾切勿因貪圖報酬而加入詐欺集團從事車手工作，檢警將持續依法嚴查速辦，以維護社會治安並保障民眾財產安全。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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